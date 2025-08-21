RDC : la Haute Cour militaire acquitte François Beya, ex‑conseiller de Tshisekedi

PAR PAYS
La Haute Cour militaire de la République démocratique du Congo a acquitté, jeudi 21 août, François Beya Kasonga, ancien conseiller spécial en matière de sécurité du président Félix Tshisekedi, poursuivi depuis trois ans pour « complot contre la vie ou la personne du chef de l’État », « offense au chef de l’État », « violation de consigne » et « incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline ». Le ministère public avait pourtant requis début août une peine d’un an de prison ferme contre lui et ses coaccusés, dont six mois avec sursis, tandis que la défense plaidait l’acquittement, estimant que les faits n’étaient pas établis. Arrêté le 5 février 2022, François Beya a passé sept mois en détention préventive avant d’obtenir une remise en liberté provisoire pour raisons médicales ; il s’est rendu en France en août 2022 pour des soins et y réside depuis. Âgé de 69 ans, il était jugé avec plusieurs coaccusés, dont trois officiers et un ancien collaborateur. Figure influente du renseignement congolais, François Beya a longtemps été un acteur clé de la sécurité nationale, ayant servi sous Mobutu Sese Seko, sous Joseph Kabila puis son successeur, et enfin sous Félix Tshisekedi, avant sa chute brutale en 2022.

