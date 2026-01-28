Raphaëlle Ricci : la vérité sur les rumeurs de décès

Le 26 janvier 2026, Raphaëlle Ricci a démenti sur Facebook une rumeur de décès la concernant : l’ancienne professeure de la Star Academy affirme être « en pleine santé » et indique avoir signalé la fausse publication, tout en se réservant la possibilité de poursuites judiciaires.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Figure connue du télé-crochet animé par Nikos Aliagas, Raphaëlle Ricci s’est retirée des plateaux après plusieurs années passées à former et conseiller les candidats. Dans un précédent entretien, elle avait expliqué avoir « tourné la page » de cette expérience, évoquant le harcèlement subi à la suite de ses remarques sur les prestations des élèves et souhaitant toutefois « tout le succès qu’elle mérite » à l’émission.

Sur son compte officiel, l’ex-professeure d’expression scénique a réagi directement à la diffusion d’une fausse information qui annonçait son décès « après un long combat mené dans le plus grand secret ». Elle a qualifié la diffusion de ce type de contenus de « regrettable » et précisé avoir procédé au signalement de la page où la rumeur circulait.

Les rumeurs et les démentis successifs

Dans son message publié le 26 janvier, Raphaëlle Ricci a écrit : « Chers tous, une fausse information circulant actuellement sur Facebook annonçant mon décès. Je tiens à vous rassurer immédiatement : je suis en pleine santé et cette information est totalement fausse. Il est regrettable de voir de tels procédés utilisés sur les réseaux sociaux. » Elle a également indiqué envisager des suites judiciaires contre les auteurs de ces mensonges.

Ce démenti s’inscrit dans une série d’éléments publics où Raphaëlle Ricci a dû corriger des informations la concernant. Selon Télé-Loisirs, elle avait récemment démenti des propos attribués à Marlène Schaff, qui affirmait que Ricci l’avait recalée lors du casting de la saison 2 de la Star Academy. Dans ce contexte, Ricci a rappelé qu’elle avait déjà été qualifiée à tort de « méchante, grossophobe et raciste » et contesté ces étiquettes.

Les réactions de la principale intéressée visent, d’une part, à rétablir les faits face à des allégations répétées et, d’autre part, à signaler l’usage de comptes et de publications diffusant de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Elle a demandé aux internautes de se référer à ses communications officielles pour toute information la concernant et a confirmé avoir pris des mesures de signalement auprès de la plateforme.

Avant son retrait progressif de l’émission, Raphaëlle Ricci avait déclaré : « J’ai juste tourné la page ! Ce n’est pas parce que je suis aigrie, ce n’est pas parce que je crache dans la soupe, ce n’est pas parce que je renie 6 ans de ma vie et ce n’est pas non plus parce que je suis fâchée avec qui que ce soit », ajoutant des vœux de réussite aux équipes et aux futurs talents découverts par le programme.