Quel pantalon femme choisir pour l’été 2026 : nos conseils tendances

Été 2026 : les pantalons féminins changent de silhouette — sur les podiums comme en boutique, la saison privilégie le volume, la fluidité et la coupe précise plutôt que l’effet sculptant du stretch, offrant des pièces polyvalentes adaptées à de nombreuses occasions et morphologies.

Les créateurs ont fait le choix du mouvement et de la tenue. Le palazzo, le capri, le cargo revisité et le pantalon balloon se distinguent par des tissus qui bougent — lin lavé, viscose soyeuse, triacétate ou mélanges coton-modal — et par des constructions qui respectent différentes proportions corporelles.

Cette saison met l’accent sur une garde-robe réduite mais fonctionnelle : une pièce bien choisie permet de couvrir plusieurs moments de la journée, du café à l’apéro en terrasse, en passant par une réunion en visioconférence ou des vacances au bord de la mer.

Les tendances phares et leurs usages

Le palazzo s’affirme comme la coupe pivot de l’été : ultra‑fluide, il crée une ligne aérienne qui flatte la plupart des morphologies. Sur les podiums, Roksanda a présenté une version en soie lourde drapée, Pablo a décliné une version plus classique et Marina Rinaldi a proposé une variante en triacétate compact. Les tissus choisis favorisent le mouvement et la légèreté.

Le capri revient massivement dans les collections SS26. Proposé par Dries Van Noten, Akris, Ralph Lauren, Alberta Ferretti, Louis Vuitton, Versace et Isabel Marant, il adopte aujourd’hui une taille mi‑haute à haute, des coupes structurées et des matières à tenue. Vogue Scandinavia note l’apparition du cargo capri, qui mêle esprit utilitaire et longueur mi‑mollet.

Le cargo a été retravaillé pour s’affranchir du côté militaire désuet : les coupes se déclinent en trois orientations — slim ceinturé, oversize utilitaire et cargo capri. Isabel Marant a marqué la tendance avec des palettes sable, écru et bronze. Des marques grand public comme Sézane, Ba&sh et Mango proposent des modèles accessibles, avec des prix moyens situés entre 90 et 180 €.

Le balloon, avec son volume sur les cuisses et son resserrement à la cheville, apparaît en version ceinturée chez Altuzarra. Ce type de coupe équilibre les proportions et se porte idéalement avec un haut près du corps pour compenser le volume.

La taille haute reste un repère central pour allonger et affiner la silhouette, et les créateurs offrent désormais des hauteurs variées pour s’adapter aux différentes morphologies.

Pour choisir une coupe, les principes restent classiques : hanches généreuses — privilégier droit ou légèrement évasé ; épaules larges — compenser par du volume en bas comme le palazzo ou le bootcut ; morphologie équilibrée — grande liberté de choix, cigarette, droit ou capri conviennent.

Du côté des matières, le lin domine pour sa respirabilité et son aspect qui vieillit bien, avec des alternatives comme le coton bio ou les mélanges lin‑coton pour réduire le repassage. Le TENCEL Lyocell et le modal apportent un tombé soyeux et une bonne gestion de l’humidité. Attention aux mentions « bambou » : il s’agit majoritairement de viscose de bambou, une fibre régénérée chimiquement dont les allégations antibactériennes sont contestées.

Entretien pratique : pour le lin, lavage délicat à 30 °C, séchage à l’ombre et préférez la vapeur au fer brûlant. L’alternance des pièces entre deux ports limite l’usure et prolonge la durée de vie des pantalons.