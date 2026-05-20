Clem de la Creeme signe une capsule pour Undiz

Undiz s’associe de nouveau à la créatrice de contenus Clem de la Creeme pour une capsule estivale rétro et solaire mêlant bikinis réversibles, robe longue en crochet et jupe à sequins, une collection qui fait déjà largement parler d’elle sur les réseaux sociaux pour son esthétique années 70 et son allure glamour.

Cette nouvelle collaboration, une année après leur première opération commune, prolonge une relation créative initiée autour du beachwear et de pièces mode visibles et faciles à porter. La capsule mise sur des coupes minimalistes, des matières lumineuses et des couleurs douces — jaune beurre, vert olive, rayures graphiques et nuances naturelles — revendiquant une inspiration clairement puisée dans les étés vintage et les silhouettes iconiques des années 70.

Conçue pour la plage comme pour les soirées d’été, la collection présente des modèles pensés pour la polyvalence : des maillots portés sous une chemise oversize ou une jupe fluide, des éléments scintillants adaptés aux looks de soirée et des pièces interchangeables pour voyager léger. Sur les comptes sociaux, les photos et vidéos des pièces ont suscité de nombreuses réactions, soulignant l’effet de mode immédiat autour de cette capsule.

Une capsule pensée pour la journée et la soirée

Parmi les pièces qui retiennent l’attention, le bikini triangle réversible apparaît comme le modèle phare. Il se décline en version rayée, très rétro, et en version unie plus épurée, offrant un “deux-en-un” pratique pour les valises d’été. Sa coupe simple et flatteuse renvoie aux codes esthétiques des années 70 tout en restant actuelle, selon la communication portée autour de la collection.

La longue robe en crochet constitue un autre temps fort de la capsule. Présentée comme une pièce bohème chic, elle se porte au-dessus d’un bikini pour la plage ou associée à des accessoires plus élaborés pour une soirée, traduisant la tendance crochet qui s’impose depuis plusieurs saisons dans les collections de grandes marques comme chez les créateurs indépendants. La transparence et la texture du crochet renforcent l’esprit vacances et la possibilité de superposition.

La jupe à sequins et les détails scintillants complètent le vestiaire estival imaginé par Undiz et Clem de la Creeme. Ces éléments brillants transforment instantanément une tenue de plage en tenue plus habillée, illustrant la volonté de proposer des pièces hybrides : faciles à mixer, elles s’adaptent à différents moments de la journée, du matin au soir.

Dans son ensemble, la capsule joue sur l’équilibre entre nostalgie et modernité, privilégiant des volumes sobres et des finitions qui mettent en valeur la lumière et le mouvement. Les choix chromatiques et matières visent à évoquer la douceur des vacances tout en répondant aux attentes actuelles en matière de polyvalence et de style.