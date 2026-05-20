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Bénin

Bénin: le lundi 25 mai déclaré férié, chômé et payé sur l’ensemble du territoire national

Le Ministère du Travail et de la Fonction Publique a annoncé, par communiqué officiel en date du 20 mai 2026, que la journée du lundi 25 mai 2026, correspondant au Lundi de Pentecôte, sera fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national.

Edouard Djogbénou
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Mathys Adidjatou -Ministre du travail et de la fonction publique
Mathys Adidjatou -Ministre du travail et de la fonction publique
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Cette décision s’inscrit dans le cadre de la célébration de la fête de la Pentecôte et ce, conformément aux dispositions de la loi n°90‑019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin.

Le communiqué est signé par la ministre du travail et de la Fonction publique, Adidjatou A. Mathys. Elle adresse par la même occasion ses vœux de bonne fête à la communauté chrétienne du pays.

Le gouvernement rappelle ainsi son attachement au respect des fêtes religieuses reconnues par la loi, tout en invitant les citoyens à célébrer la Pentecôte dans un esprit de paix et de fraternité.

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