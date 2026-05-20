Nutrition infantile : le Bénin obtient plus de 50 millions de dollars du Child Nutrition Fund

Le Child Nutrition Fund, mécanisme mondial piloté par l’UNICEF, a annoncé plus de 50 millions de dollars d’engagements financiers pour soutenir la lutte contre la malnutrition infantile au Bénin. Ces fonds doivent accompagner les interventions centrées sur les 1 000 premiers jours de vie, dans un pays où des milliers d’enfants de moins de cinq ans souffrent encore de retard de croissance.

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Roland Kupka, directeur du Child Nutrition Fund (CNF), mécanisme mondial de financement de la nutrition dirigé par l’UNICEF, a effectué le 18 mai 2026 une visite au Bénin au cours de laquelle il a rencontré Alain Hinkati, directeur général de l’Agence nationale de l’alimentation et de la nutrition (ANAN), selon un communiqué publié le même jour par l’UNICEF Bénin. À cette occasion, le CNF a annoncé deux engagements financiers distincts : un financement stratégique parallèle de plus de 12 millions de dollars et un financement additionnel de plus de 38 millions de dollars destiné à accompagner les investissements du gouvernement dans les intrants nutritionnels essentiels, pour un total annoncé de plus de 50 millions de dollars. Les modalités de décaissement et le calendrier de ces engagements n’ont pas été précisés dans le communiqué.

Ces financements s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat pluriannuel entre le CNF et le gouvernement béninois centré sur les 1 000 premiers jours de vie de l’enfant, période reconnue comme déterminante pour le développement cognitif et physique. Le Bénin est l’un des huit pays au monde à avoir formalisé un tel cadre de partenariat pluriannuel avec le CNF, selon le communiqué.

Le programme soutenu par ces financements comporte plusieurs volets. Il prévoit la distribution d’un supplément nutritionnel riche en micronutriments administré aux jeunes enfants, la supplémentation en vitamine A et la prise en charge de la malnutrition aiguë. Ces interventions seront progressivement complétées par la montée en puissance de l’initiative First Foods Africa, qui vise à améliorer l’accès des enfants de 6 à 23 mois à des aliments nutritifs, abordables et produits localement.

« Le Bénin fait aujourd’hui partie d’un groupe très restreint de pays engagés dans un partenariat pluriannuel d’envergure en nutrition. Cela positionne le pays comme un leader au niveau mondial », a déclaré Kupka lors de la rencontre. « Votre engagement en faveur des 1 000 premiers jours et de la lutte contre la malnutrition est remarquable, et constitue un exemple dont de nombreux pays pourront s’inspirer », a-t-il ajouté. Alain Hinkati a de son côté indiqué que « toutes les dispositions sont désormais prises pour démarrer rapidement les activités, avec des équipes mobilisées et des interventions prêtes à être déployées ».

Un contexte nutritionnel préoccupant

La visite de Kupka intervient dans un contexte nutritionnel difficile. Selon l’enquête nationale MICS 2021-2022, 36,5 % des enfants de moins de cinq ans souffrent d’un retard de croissance au Bénin, soit un taux supérieur à la moyenne de l’Afrique de l’Ouest. La malnutrition est à l’origine de 45 % des décès d’enfants de moins de cinq ans dans le pays, selon l’UNICEF. Par ailleurs, 72 % des enfants de 6 à 59 mois souffrent d’anémie et 58 % des femmes enceintes en sont également atteintes. Moins d’un quart des enfants de 6 à 23 mois bénéficient d’une diversité alimentaire suffisante, et 52,5 % seulement reçoivent la fréquence minimale de repas recommandée.

Le département de l’Alibori, dans le nord du pays, est la zone la plus touchée : il a enregistré 2 939 cas de malnutrition aiguë sévère entre janvier et août 2024, soit plus du tiers des admissions nationales, selon les données de l’UNICEF Bénin. Le contexte de ce département cumule des épidémies, des inondations et une insécurité persistante liée à la progression jihadiste depuis le Burkina Faso et le Niger.

Un engagement gouvernemental formalisé en mars 2026

Sur le plan institutionnel, le Conseil des ministres béninois avait adopté le 11 mars 2026 une Stratégie nationale alimentation et nutrition 2026-2030 destinée à servir de cadre de référence pour l’ensemble des acteurs de la lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire. Ce document visait notamment à améliorer la cohérence des allocations budgétaires et à renforcer la redevabilité dans la mise en œuvre des priorités nutritionnelles nationales. L’UNICEF estimait à cette date que le Bénin disposait d’un espace budgétaire suffisant pour mobiliser environ 376,52 milliards de francs CFA, soit environ 684,6 millions de dollars, sur cinq ans entre 2023 et 2027, afin d’atteindre une couverture nutritionnelle universelle pour les enfants de moins de cinq ans et leurs mères.

Le CNF, créé par l’UNICEF, est un mécanisme de coordination et de financement actif dans 63 pays présentant les taux de malnutrition infantile les plus élevés. Sa fenêtre Programme a reçu 299 millions de dollars de contributions mondiales et décaissé 118 millions de dollars à 35 pays à la date de sa dernière publication financière. La famille Bezos a annoncé en novembre 2025 un engagement de 500 millions de dollars en faveur du CNF dans le cadre d’un défi de financement visant à doubler les contributions éligibles.