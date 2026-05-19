Fêtes des Mères 2026 : 25 cadeaux parfaits pour toutes les mamans

Chaque année revient la même question : quel cadeau choisir pour toucher vraiment sa mère ? Pour la Fête des Mères 2026, les propositions vont des bijoux intemporels aux expériences bien‑être, en passant par des coffrets beauté, des accessoires mode et des petites attentions pratiques signées de marques reconnues.

Les tendances 2026 privilégient l’élégance discrète, l’utilité et le confort. Les sélections sont pensées selon les profils — mamans coquettes, voyageuses, fans de skincare ou adeptes de cocooning — et misent sur des pièces faciles à porter ou à intégrer au quotidien.

Dans la catégorie bijoux, plusieurs modèles font figure de valeurs sûres : le collier « Geert » en or jaune de Histoire d’Or pour une portée quotidienne, la bague « Mum » signée Pandora au design tendre et contemporain, et des boucles d’oreilles serties de diamants de laboratoire proposées par Agapée, illustrant la tendance du luxe discret.

Idées cadeaux par catégorie

Les coffrets beauté occupent une place centrale : Rituals propose le coffret Sweet Jasmine aux notes florales pour transformer la routine en moment sensoriel, Lush joue la bonne humeur avec Blooming Marvellous Mum, tandis que les formats travel size de Tata Harper permettent de découvrir des soins iconiques. Le coffret I am Energized de Maria Galland est présenté comme une option pour redonner de l’éclat à la peau, et la box « Bonne fête maman » de Blissim vise les testeuses de nouveautés.

Du côté du bien‑être, l’institut Lanqi Spa propose le soin « Maman Relax » basé sur la méthode Tuina, une pratique de la médecine chinoise ancienne ciblant les tensions corporelles. Les salons Franck Provost mettent en avant le soin botox capillaire pour brillance et réparation immédiates, et Sol Cotton imagine un Duo Rituel Douceur combinant pyjama et cotons démaquillants bios pour une approche cocooning. La bougie Love de Beautiful India est citée comme une option pour créer une atmosphère apaisante à domicile. Birkenstock propose un set mains (2 vernis nudes + top&base coat) et organise un soin signature « beauté des pieds » en résidence dans sa boutique de la rue Montmartre du 14 mai au 14 juin.

Parmi les accessoires mode, le gilet rayé en lin sans manches White Vic de Grace & Mila suit la tendance des matières naturelles, les ballerines MARYKATE de Vanessa Wu misent sur la féminité facile à porter, la veste Alma Wax Jacket Olive de Barbour représente une pièce intemporelle, et le cabas personnalisable de Vanessa Bruno demeure un classique durable.

Les montres restent des cadeaux symboliques : la Petite Lexington dorée de Michael Kors pour une allure chic, et la Lady 50’s Total Or de Kelton pour une esthétique rétro inspirée des années 50.

Pour les mamans voyageuses, la valise Foldable Plume Mini Cabine 45 cm de Lipault combine légèreté et praticité, le sac bandoulière Teghan de Tumi se présente comme un compagnon quotidien adapté aux déplacements, et la valise rigide cabine de Delsey est rappelée comme un indispensable de voyage.

Enfin, les petits plaisirs beauté accessibles sont également mis en avant : la trousse My Iconiques de Urban Keratin, disponible en exclusivité au Printemps Haussmann, et la trousse parfum Pomme d’Amour proposée par Nocibé.