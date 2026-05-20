Image Celtiis
Image Celtiis

Une radio britannique annonce à tort la mort de Charles III et présente ses excuses

Les auditeurs de Radio Caroline, station basée dans l’Essex, ont entendu mardi après-midi une fausse annonce faisant état du décès du roi Charles III. Quelques minutes plus tard, la station a reconnu qu’il s’agissait d’une erreur technique.

Anna MBEUMO
Voir tous ses articles
ROYAUTéS
176 vues
Charles III décédé ? Une radio britannique annonce "le décès de Sa Majesté le Roi" avant de présenter ses excuses
Avalon / Starface
2 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Pigier Cisco

Le souverain, âgé de 77 ans et toujours en cours de traitement pour un cancer rendu public en février 2024, se trouvait en visite officielle en Irlande du Nord au moment de l’incident. Le mercredi 20 mai, la direction de la radio a présenté des excuses publiquement, à l’antenne et sur ses comptes de réseaux sociaux, au roi et aux auditeurs pour la perturbation provoquée.

Fondée en 1964, Radio Caroline est connue pour avoir diffusé chaque année le message de Noël de la Couronne, d’abord celui d’Elizabeth II, décédée en septembre 2022, puis celui de Charles III depuis son accession au trône.

Déclenchement accidentel de la procédure « Monarch »

Au Royaume-Uni, les stations disposent d’un protocole prévu pour les annonces de décès d’un membre de la famille royale, dénommé « Monarch », qui est régulièrement actualisé et censé n’être activé qu’en cas de nécessité. Ce dispositif a été mis en œuvre par erreur par Radio Caroline mardi après-midi.

Peter Moore, directeur de la station, a expliqué sur Facebook que la procédure « Monarch » avait été déclenchée par inadvertance, entraînant l’annonce erronée du décès du roi, et il a imputé l’incident à une défaillance informatique survenue dans le studio principal. L’enregistrement de l’émission concernée a été retiré des replays disponibles sur le site de la radio sans autre précision.

Dans son message, Peter Moore a rappelé le lien particulier de la station avec la famille royale, en soulignant qu’elle avait diffusé les messages de Noël de la Reine puis du Roi, et exprimé l’espoir de poursuivre cette pratique. Dès la découverte de l’erreur, la radio a présenté ses excuses à l’antenne puis sur les réseaux sociaux, au roi et à ses auditeurs, « pour le désagrément occasionné ».

Au moment où la fausse information a été diffusée, Charles III poursuivait sa visite officielle en Irlande du Nord.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
23:45 Style de Vie : Quel pantalon femme choisir pour l’été 2026 : nos conseils tendances
23:30 Célébrité : Flavie Flament bouleversée en retrouvant ses instituteurs de primaire en direct sur France 3
23:45 Quel pantalon femme choisir pour l’été 2026 : nos conseils tendances