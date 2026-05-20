Etam et Hôtel Mahfouf lancent une collection de maillots de bain en édition limitée

Etam et Hôtel Mahfouf, la marque portée par Lena Mahfouf, lancent une capsule de maillots de bain en édition limitée mêlant l’esthétique vacances de l’influenceuse et le savoir‑faire bain d’Etam. La collection, présentée comme le « vestiaire ultime des vacances », est disponible en avant‑première sur le site d’Etam depuis le 18 mai et arrivée en boutiques le 19 mai 2026 ; elle suscite un fort engouement sur les réseaux sociaux.

Lena Mahfouf a construit au fil des années un univers lifestyle nommé Hôtel Mahfouf, nourri d’images de voyage, de souvenirs d’été et d’un glamour décontracté. Ce positionnement a fait de la signature visuelle et éditoriale d’Hôtel Mahfouf un repère générationnel auprès d’une communauté très active en ligne, qui suit ses collaborations et lancements mode.

La capsule Etam x Hôtel Mahfouf se veut pensée pour accompagner les longues journées estivales, du bord de mer aux soirées : des pièces photo‑sensibles, faciles à porter et conçues pour une transition rapide entre plage, piscine et moments festifs nocturnes.

Une collaboration qui sent bon les vacances

Au cœur de la collection, une ligne baptisée « Mermaid Vibes » revisite l’imaginaire de la sirène dans un registre contemporain. Les modèles privilégient des coupes asymétriques, des matières lumineuses et des ornements travaillés : perles nacrées, tissus brillants, découpes sculptantes et détails bijoux. L’ensemble compose des silhouettes qui cherchent à allier sensualité et confort.

Le parti pris esthétique mise sur l’effet photogénique et la polyvalence. Les maillots sont présentés comme des pièces susceptibles d’être portées aussi bien au quotidien pendant les vacances que lors d’événements en extérieur en soirée. Le travail des lignes et des volumes vise à mettre le corps en valeur tout en conservant une apparence naturelle, selon la description de la capsule.

Pour Etam, marque reconnue pour son expertise swimwear, cette collaboration permet d’explorer un territoire stylistique influent auprès des jeunes consommatrices, en associant une identité de créatrice devenue culte à la production et à la distribution d’un grand acteur du prêt‑à‑porter bain.

La capsule est proposée en édition limitée. Les pièces ont été mises en vente en avant‑première sur le site officiel d’Etam le 18 mai 2026 et sont arrivées en boutiques dès le 19 mai 2026.

Un événement public est programmé pour poursuivre le lancement : Lena Mahfouf rencontrera sa communauté le 25 mai au flagship Haussmann d’Etam à Paris.