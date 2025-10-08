Protection des données personelles: l’APDP outille les partis politiques en prévision des élections de 2026

Dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2026, l’Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP) a entrepris de renforcer les compétences des partis politiques et des Organisations de la Société Civile (OSC) en matière de traitement et de protection des données personnelles.

Cette initiative vise à garantir que les opérations électorales respectent les dispositions légales relatives à la confidentialité et à la sécurité des informations sensibles.

Au cours des sessions de formation, les participants ont été outillés sur la réglementation nationale en la matière, notamment les obligations imposées aux responsables de traitement conformément au Code du numérique du Bénin.

Certaines thématiques clés abordées incluent la légitimité des collectes de données, la transparence auprès des personnes concernées, la durée de conservation, ainsi que les principes de sécurité et d’intégrité.

L’APDP rappelle que seuls les partis qualifiés selon la répartition électorale (c’est-à-dire l’UPR, le BR et la FCBE) sont habilités à manipuler des données électorales. En cela, elle insiste sur la nécessité de maîtriser les procédures, de respecter les droits des citoyens et d’éviter les abus potentiels.

Par ailleurs, la collaboration entre la CENA et l’APDP se renforce. Déjà concrétisée en août par la signature d’un protocole de coopération, cette alliance institutionnelle permettra d’encadrer de manière rigoureuse l’usage des plateformes de collecte de candidatures et d’information, notamment la solution de dématérialisation “e-déclaration”, tout en assurant une surveillance accrue des processus numériques.

À travers ces actions, l’APDP entend instaurer un climat de confiance autour du scrutin, où la protection des données personnelles ne soit plus une option mais une règle respectée.