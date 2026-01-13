Procès du député Sounon Boké : la Criet renvoie le dossier au 24 février 2026

Ouvert ce mardi à Cotonou, le procès du député Soumaïla Sounon Boké a connu une première étape procédurale. À l’issue des échanges entre les parties, la juridiction a renvoyé l’examen du dossier au 24 février 2026.

La Criet saisi du dossier de Soumaïla Sounon Boké a décidé de suspendre l’examen de l’affaire jusqu’au 24 février prochain. Cette décision est intervenue après les débats introductifs et l’audition du prévenu, poursuivi pour « apologie de crime contre la sûreté de l’État » et « incitation à la haine et à la violence ».

Selon Bip Radio, au cours de cette première audience, la défense a multiplié les observations de procédure, notamment sur les conditions de l’interpellation du député et le cadre juridique retenu pour sa poursuite. Les avocats ont également introduit une demande de mise en liberté provisoire, invoquant les garanties de représentation de leur client.

Le ministère public s’est opposé à cette requête, estimant que les éléments avancés ne suffisaient pas à justifier une remise en liberté à ce stade de la procédure.

Après avoir écouté les différentes parties, la présidente de la cour a renvoyé le dossier au 24 février 2026, date à laquelle la juridiction devra se prononcer sur la demande de mise en liberté provisoire et poursuivre l’examen du fond de l’affaire.

Soumaïla Sounon Boké avait été interpellé à la suite de la publication du message « c’est la fête », le jour de la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025.