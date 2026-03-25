Mali : 13 joueurs forfaits pour la rencontre contre la Russie

Le sélectionneur Tom Saintfiet se retrouve confronté à une situation exceptionnelle à l’approche de la fenêtre internationale de mars. Treize joueurs habituels de la sélection manqueront à l’appel, bouleversant la préparation des Aigles du Mali.

Plusieurs titulaires qui ont pris part à la dernière Coupe d’Afrique des Nations ne feront pas le déplacement pour le match amical programmé le 31 mars au Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg contre la Russie.

Parmi les forfaits figurent des éléments majeurs de l’effectif, à commencer par le capitaine Hamari Traoré, ainsi que Yves Bissouma, El Bilal Touré et Amadou Haïdara. S’ajoutent à cette liste Lassine Sinayoko, Sikou Niakaté, Néné Dorgelès, Djigui Diarra, Mamadou Sangaré, Woyo Coulibaly, Kamory Doumbia, Mohamed Camara et Lassana Coulibaly, absences motivées par des raisons diverses.

Des opportunités pour renouveler l’effectif

Le rassemblement débute le jeudi 26 mars en Russie et ces désistements offrent à Saintfiet l’occasion d’explorer d’autres solutions. Pour compenser, le staff a fait appel à une vague de renforts. Ainsi, N’golo Traoré, Ibrahima Cissé, Cheick Oumar Konaté, Alpha Sissoko, Soumaila Diabaté, Moussa Diakité, Mamadou Maïga, Kalidou Sidibé, Ousmane Diakité, Wilson Samaké et Harouna Camara rejoindront le groupe.

La confrontation face à la sélection russe servira à la fois à évaluer les capacités défensives et offensives des remplaçants et à amorcer la construction d’un collectif élargi en vue des prochaines échéances internationales.