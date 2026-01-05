Prison d’Abomey- Calavi : un surveillant chef placé en garde à vue
Au Bénin, un surveillant chef de la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi est au cœur d’une affaire présumée d’escroquerie. Il a été interpellé et placé en garde à vue sur décision du parquet.
Un surveillant chef en service à la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi a été placé en garde à vue le vendredi 2 janvier 2026. Il s’agit d’un brigadier-major de police interpellé sur instruction du Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi.
Selon Bip radio, le responsable pénitentiaire est soupçonné d’avoir soutiré la somme de 240 000 francs CFA à un détenu. Des faits qu’il rejette formellement, contestant toute implication dans cette affaire.
Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette présumée escroquerie. Par ailleurs, les autorités judiciaires n’ont, pour l’heure, fait aucune déclaration officielle.
Commentaires