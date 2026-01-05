La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité
Bénin

Prison d’Abomey- Calavi : un surveillant chef placé en garde à vue

Au Bénin, un surveillant chef de la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi est au cœur d’une affaire présumée d’escroquerie. Il a été interpellé et placé en garde à vue sur décision du parquet.

Soussouni D.
Soussouni D.
Voir tous ses articles
SOCIéTé
0 vues
Prison - Maison d'arrêt
Prison - Maison d'arrêt Ph: RTS
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

Un surveillant chef en service à la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi a été placé en garde à vue le vendredi 2 janvier 2026. Il s’agit d’un brigadier-major de police interpellé sur instruction du Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi.

Selon Bip radio, le responsable pénitentiaire est soupçonné d’avoir soutiré la somme de 240 000 francs CFA à un détenu. Des faits qu’il rejette formellement, contestant toute implication dans cette affaire.

Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette présumée escroquerie. Par ailleurs, les autorités judiciaires n’ont, pour l’heure, fait aucune déclaration officielle.

À NE PAS MANQUER
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant