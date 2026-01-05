Prison d’Abomey- Calavi : un surveillant chef placé en garde à vue

Au Bénin, un surveillant chef de la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi est au cœur d’une affaire présumée d’escroquerie. Il a été interpellé et placé en garde à vue sur décision du parquet.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Un surveillant chef en service à la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi a été placé en garde à vue le vendredi 2 janvier 2026. Il s’agit d’un brigadier-major de police interpellé sur instruction du Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi.

Selon Bip radio, le responsable pénitentiaire est soupçonné d’avoir soutiré la somme de 240 000 francs CFA à un détenu. Des faits qu’il rejette formellement, contestant toute implication dans cette affaire.

Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette présumée escroquerie. Par ailleurs, les autorités judiciaires n’ont, pour l’heure, fait aucune déclaration officielle.