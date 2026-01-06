Presidentielles en Centrafrique: Touadéra en tête selon les résultats provisoires

En Centrafrique, l’Autorité nationale des élections a rendu publics les premiers résultats de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

L’annonce a été faite dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 janvier 2026 par le président de l’institution, Mathias Morouba. Ces chiffres provisoires placent largement en tête le président sortant, Faustin-Archange Touadéra.

D’après les données communiquées par l’ANE, établies à partir de la compilation de 84,39 % des bureaux de vote, le chef de l’État obtient 76,15 % des suffrages dès le premier tour. Le taux de participation est évalué à 52,42 %. Ces résultats confèrent à Touadéra une avance nette sur l’ensemble de ses concurrents.

Son principal adversaire, Anicet-Georges Dologuélé, recueille 14,66 % des voix. L’ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra arrive en troisième position avec 3,19 %. Les autres candidats obtiennent des scores plus modestes, avec notamment Marcelin Yalemende à 2,13 %, Serge Djorie à 1,87 %, Eddy Kparekouti à 1,04 % et Aristide Briand Reboas à 0,95 %.

La proclamation de ces chiffres intervient dans un climat politique tendu. Avant même l’annonce officielle, Anicet-Georges Dologuélé et Henri-Marie Dondra avaient publiquement mis en cause la régularité du scrutin. T

ous deux estiment que le processus électoral aurait été entaché de dysfonctionnements susceptibles d’avoir influencé les résultats.

Anicet-Georges Dologuélé évoque un conflit d’intérêts impliquant une responsable de l’ANE et la campagne du président sortant. Il affirme que des anomalies significatives auraient affecté le déroulement du vote et soutient que l’expression réelle des urnes ne serait pas conforme aux chiffres publiés.

De son côté, Henri-Marie Dondra a appelé à une remise en cause totale du processus. Quelques heures avant la diffusion des résultats, il a demandé l’annulation de l’élection et la dissolution de l’ANE, qu’il juge incapable de garantir des élections libres et inclusives. Il a annoncé l’intention de son parti de saisir le Conseil constitutionnel pour contester les irrégularités relevées.

Les résultats définitifs de la présidentielle sont attendus pour le 20 janvier, à l’issue de l’examen des recours par le Conseil constitutionnel