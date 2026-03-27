Présidentielle 2026 au Bénin: ce que promet Wadagni dans l’éducation, formation et emploi

Les deux duos candidats retenus par la Commission électorale nationale autonome pour les élections présidentielles d’avril 2026 sont entrés officiellement en campagne pour défendre leur projet de société.

Dans lle secteur de l’éducation, la poursuite des réformes engagées dans les sous secteurs de l’éducation se poursuivront avec un point d’honneur accordé à la formation.

L’innovation et la promotion de la créativité des jeunes occupent aussi une place importante dans le programme du candidat de la mouvance. Ci-dessous l’intégralité de ce qu’il propose.

THEME : EDUCATION, FORMATION, EMPLOI

Message du duo Wadagni-Tatala

L’éducation et la formation occupent une place de choix dans le projet de société du Candidat Romuald WADAGNI. Après toutes les réformes entreprises ces dernières années pour améliorer le système éducatif , la priorité de notre candidat est de renforcer l’éducation afin de donner à chaque jeune des bases solides, une capacité d’analyse et l’envie d’apprendre.

À partir de ce système d’éducation renforcé, l’enjeu est ensuite de mieux relier la formation aux réalités économiques du pays. Le projet de société prévoit ainsi la création de hubs de formation de pointe dans chaque pôle de développement territorial, pour permettre aux jeunes de se former directement dans des domaines stratégiques pour le développement du pays, comme l’industrie, l’innovation, le tourisme ou la transformation locale. L’objectif étant de construire un système où éducation et formation avancent ensemble pour préparer une nouvelle génération de talents…

Avec notre candidat, l’innovation sera un moteur de la nouvelle économie béninoise puisque qu’il propose dans son projet de société, le développement de campus d’innovation et de laboratoires de recherche, notamment autour d’écosystèmes comme Sèmè City. Ces espaces permettront aux jeunes de :

– Développer des projets technologiques

– travailler avec des entreprises

– et transformer leurs idées en entreprises.

Nous voulons que les talents béninois puissent innover ici, créer ici et réussir ici. Vous savez qu’il y a déjà un vaste programme de construction de lycées scientifiques, d’écoles de métiers, de lycées techniques agricoles en cours d’exécution. Il sera poursuivi car la formation technique et professionnelle restera une priorité absolue afin de mieux outiller nos jeunes et leur donner les meilleures chances de s’imposer sur le marché de l’emploi.

Pour cela, notre candidat s’engage à renforcer la formation dans les métiers techniques à travers la création d’ateliers d’excellence destinés à structurer et transmettre les savoir-faire artisanaux. L’objectif est de permettre aux jeunes et aux professionnels d’acquérir des compétences solides et de préserver des savoir-faire qui font partie de la richesse de nos territoires.

Pour faire tout ce que nous avons prévu pour nos enfants, notre jeunesse, nous voulons compter sur vous. Le 12 avril prochain, sortez massivement et votez le duo Wadagni Talata.

La Direction Nationale de Campagne