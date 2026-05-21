Le 20 mai 2026, Roma elastica, comédie dramatique franco‑italienne écrite et réalisée par Bertrand Mandico, est présentée en séance de minuit au Festival de Cannes, en lice pour la Queer Palm. Le film, dont l’intrigue est longtemps restée secrète, offre une avant‑première mondiale cannoise avant une sortie prévue en 2026, et réunit au générique Marion Cotillard, Alba Rohrwacher, Jasmine Trinca et Noémie Merlant, entrée dans la distribution au printemps 2025.

La présence de Noémie Merlant sur ce plateau cannois coïncide avec une organisation de vie privée profondément marquée par des responsabilités familiales. Dans un entretien accordé à Vanity Fair en 2024, l’actrice expliquait avoir redéfini ses priorités à mesure que sa carrière s’accélérait, privilégiant désormais le soin apporté à ses proches à la quête du seul prestige professionnel.

Merlant a détaillé les mesures prises pour accompagner son entourage : son père, en fauteuil roulant depuis un AVC survenu en 2009, vit désormais dans une maison réaménagée pour répondre à ses besoins ; elle a par ailleurs aidé ses parents à trouver un logement plus adapté et a contribué au financement d’une assistance extérieure destinée à soulager sa mère. À propos de ce repositionnement personnel, elle confiait en souriant au magazine : « Je veux faire de la Qua‑li‑tay ».

Une maison réaménagée pour son père au Pouliguen

Le lieu choisi pour cet aménagement familial n’est pas anodin : Le Pouliguen, station balnéaire de Loire‑Atlantique où Noémie Merlant a passé une partie de son enfance. Dans un entretien publié par Ouest‑France en 2022, l’actrice qualifiait la région d’ancrage émotionnel, évoquant explicitement le poids des souvenirs familiaux qui y demeurent.

Née à Rezé, près de Nantes, elle a grandi entre la ville et la côte atlantique, partageant des attaches fortes avec Guérande et ses environs. Merlant a cité des lieux précis qui nourrissent encore son imaginaire : la Côte sauvage, Pen Bron, la plage Benoît ou la plage du Nau, ainsi que les paysages des marais de Guérande.

Le handicap de son père — et celui de sa sœur aînée, évoqué dans plusieurs entretiens — a façonné sa manière d’appréhender le monde et la place qu’elle y occupe. Elle a raconté avoir appris très tôt à prendre peu de place, conscience de la charge émotionnelle et logistique assumée par ses parents.

Cette histoire familiale a également trouvé un prolongement artistique : Noémie Merlant a entamé un projet de documentaire intime consacré aux aidants, centré sur sa mère, son père et sa sœur. Elle a qualifié ce travail de profondément personnel et a reconnu éprouver des difficultés à l’achever tant la matière émotionnelle reste dense. « Je veux partager cette histoire, car elle peut faire du bien à plein de monde », a‑t‑elle déclaré.

Sur le plan professionnel, l’actrice a vu sa trajectoire évoluer avec des rôles remarqués — de Portrait de la jeune fille en feu à Emmanuelle, en passant par Tár aux côtés de Cate Blanchett — et dit aujourd’hui concevoir le succès sous l’angle de la solidarité familiale et de la réparation plutôt que du seul prestige.

Elle nourrit par ailleurs le projet de tourner un film ancré dans ses lieux d’enfance : une histoire située au Pouliguen, à Guérande et dans les marais, qu’elle dit chercher encore à traduire en scénario.