Premiership Betway J10 : Mamelodi Sundowns bat Sekhukhune

Mamelodi Sundowns a renversé Sekhukhune dans les toutes dernières minutes du match en retard de la 10e journée de la Betway Premiership, s’imposant 2-0 grâce à deux buts en prolongation puisée dans le temps additionnel (90+1 et 90+3). Cette victoire permet aux Sundowns de consolider leur première place avec 32 points, tandis que Sekhukhune, battu pour la troisième fois consécutive, reste 5e avec 26 points.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le match, disputé après le report de la rencontre initiale de la dixième journée, a offert une rencontre âpre et fermée. Mamelodi Sundowns, qui venait d’aligner un match nul en Coupe de la CAF face à Al-Hilal, a affiché des signes de fatigue apparente et n’a pas pu dominer son adversaire dès l’entame de la partie.

En dépit de la présence de leurs titulaires habituels, les Sundowns ont éprouvé des difficultés offensives lors de la première période, laissant Sekhukhune préserver sa cage jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, les occasions se sont faites rares et les tentatives des locaux n’ont pas trouvé la faille, la défense adverse tenant bon face à la maladresse offensive des leaders du championnat.

Des buts en fin de rencontre et des conséquences au classement

La physionomie du match n’a véritablement changé qu’en toute fin de rencontre. À la 90e+1, Santos a ouvert le score pour Mamelodi Sundowns, un but décrit comme inespéré tant les minutes précédentes avaient été dominées par l’indécision offensive des deux équipes. L’arbitre ayant accordé cinq minutes de temps additionnel, Sekhukhune a multiplié les offensives pour tenter de revenir au score sans succès.

À la 90e+3, Léon a inscrit le second but, scellant la victoire des Sundowns et portant le score final à 2-0. Ces deux réalisations dans le temps additionnel ont renversé le cours d’un match jusque-là équilibré et ont permis à Mamelodi Sundowns de repartir avec trois points cruciaux.

Pour Sekhukhune, cette défaite intervient après une série de trois revers consécutifs et n’affecte pas immédiatement sa position au classement, où l’équipe demeure cinquième avec 26 points. Les joueurs de Sekhukhune avaient tenté de maintenir un pressing élevé tout au long de la rencontre, espérant contenir les assauts adverses et arracher au minimum un match nul, objectif tenu jusqu’aux toutes dernières secondes.

Du côté des Sundowns, la victoire est qualifiée de difficile après un match jugé laborieux, mais elle assure au club la place de leader avec 32 points, créant une différence de trois points avec son dauphin, Orlando Pirates. Le résultat suit de près la prestation des coéquipiers de Mokoena lors de leur déplacement en Coupe de la CAF, soulignant la charge de matches assumée par l’effectif ces dernières semaines.