Premier League (J23) : Chelsea solide, Aston Villa efficace, Nottingham frappe fort

La 23e journée de Premier League a offert dimanche trois rencontres déterminantes : Chelsea a battu Crystal Palace 3-1 à Selhurst Park, Nottingham Forest s’est imposé 2-0 sur la pelouse de Brentford et Aston Villa a décroché un succès 2-0 à Newcastle, se rapprochant du sommet du classement.

À Selhurst Park, Chelsea a livré une prestation globalement maîtrisée face à Crystal Palace et s’est imposé 3-1. Les Eagles ont montré des intentions précoces, Jean-Philippe Mateta se procurant une grosse occasion dès la 8e minute, stoppée par une intervention de Robert Sánchez. Les Blues ont ensuite accru leur domination et ouvert la marque à la 34e minute grâce à Estêvão, dont la longue action personnelle a conclu par une frappe puissante dans la surface. La seconde période a vu João Pedro doubler la mise dès la 50e minute, avant qu’un penalty transformé par Enzo Fernández à la 62e ne creuse l’écart. Crystal Palace a terminé la rencontre à dix après l’expulsion d’Adam Wharton pour un second carton jaune ; les locaux ont sauvé l’honneur en fin de match par une tête de Chris Richards. Cette victoire permet à Chelsea de grimper provisoirement à la 4e place.

À Brentford, Nottingham Forest a remporté une victoire nette 2-0 à l’extérieur. Les visiteurs sont partis sur de bonnes bases avec l’ouverture du score signée Igor Jesus dès la 12e minute, à la suite d’une passe en profondeur qui a pris la défense adverse de vitesse. Brentford a tenté de réagir, notamment avant la pause grâce à une opportunité de Dango Ouattara mais Matz Sels s’est montré impérial dans les cages de Forest. En seconde période, Taiwo Awoniyi a scellé le résultat à la 79e minute, concluant une action individuelle pour donner l’avantage définitif. Cette défaite maintient Brentford à la 8e place tandis que Nottingham poursuit sa progression et s’éloigne des premières places de relégation.

Détails et conséquences pour le classement

Sur la pelouse de St James’ Park, Aston Villa a réalisé un coup important en s’imposant 2-0 face à Newcastle. Les Magpies avaient pourtant montré de la présence d’entrée, Sandro Tonali trouvant Emiliano Martínez sur sa trajectoire dès la première minute, le gardien d’Aston Villa se révélant encore déterminant. Emiliano Buendía a ensuite ouvert le score à la 19e minute pour les visiteurs. Les hommes d’Unai Emery ont su gérer leur avance avant de porter le coup de grâce peu avant la fin : Ollie Watkins a doublé la mise à la 88e minute, reprenant de la tête un centre précis de Lucas Digne.

Avec ce succès, Aston Villa rejoint en nombre de points Manchester City, les deux clubs comptant désormais 46 unités, confirmant les ambitions de Villa dans la course aux premières places. Du côté de Chelsea, la victoire à Selhurst Park renforce la dynamique des Blues et leur place dans le haut du classement. Nottingham Forest, de son côté, engrange un succès précieux à l’extérieur pour consolider sa position. »