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Premier League : Brighton inflige un 5-0 à Coventry, muet depuis quatre journées

Cinq buteurs différents ont porté Brighton vers un large succès à Coventry, où le promu reste dernier de Premier League après quatre défaites et aucun but marqué.

Ousmane Traoré Samba
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FOOTBALL
Lewis Dunk, défenseur de Brighton, en janvier 2026
Lewis Dunk avec Brighton, photo d’archives. Photo : Timmy96 / Wikimedia Commons
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Brighton a écrasé Coventry City 5-0 dimanche 13 septembre 2026 au Coventry Building Society Arena, lors de la quatrième journée de Premier League. Promu dans l’élite, le club dirigé par Frank Lampard a désormais perdu ses quatre premiers matches sans inscrire le moindre but.

Charalampos Kostoulas, Malick Yalcouyé, Pascal Gross, Lewis Dunk et Yasin Ayari ont marqué pour Brighton. Coventry a en outre terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Taiwo Awoniyi pour un geste violent.

Le résultat place Brighton dans le haut du classement après une démonstration offensive à l’extérieur. Coventry reste de son côté dernier, avec dix buts encaissés et aucun marqué depuis le début du championnat.

La série est particulièrement lourde pour le promu : selon les statistiques rapportées par la presse anglaise, Coventry devient seulement la deuxième équipe de l’histoire de la Premier League à perdre ses quatre premiers matches d’une saison sans marquer.

Lewis Dunk a ajouté l’un des buts les plus spectaculaires de la rencontre avec une frappe lointaine, tandis que Brighton a largement dominé en volume d’occasions. Coventry se déplacera à Nottingham Forest le samedi 19 septembre pour la cinquième journée.

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