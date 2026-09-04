Premier League : Enzo Fernández disponible avec Manchester City face à Coventry City

Recruté à prix d'or dans les dernières heures du mercato estival, le milieu international argentin Enzo Fernández est apte à disputer sa première rencontre sous les couleurs de Manchester City.

Le milieu de terrain argentin Enzo Fernández est apte et figure dans le groupe de Manchester City pour la réception de Coventry City en Premier League. L’entraîneur mancunien Enzo Maresca a officialisé la nouvelle en conférence de presse d’avant-match, confirmant que sa recrue vedette a reçu le feu vert médical pour intégrer la feuille de match et postuler à une place sur le terrain.

Arrivé en provenance de Chelsea dans les ultimes instants du mercato estival pour un montant avoisinant 125 millions de livres sterling, le champion du monde s’apprête ainsi à faire ses grands débuts officiels sous la tunique céleste. Cet investissement massif place d’emblée l’international au centre de l’organisation tactique voulue par l’encadrement technique du club mancunien pour dynamiser son entrejeu.

Cette première apparition très attendue se déroulera à l’Etihad Stadium, où Manchester City accueille le promu Coventry City dans le cadre de la troisième journée du championnat d’Angleterre. Devant leur public, les Skyblues visent à consolider leur entame d’exercice face à un adversaire monté cette saison dans l’élite et confronté à l’un des déplacements les plus exigeants de la saison.

Outre l’intégration de son nouveau renfort argentin, le staff technique mancunien peut également compter sur la réintégration de Matheus Nunes. Le milieu de terrain portugais effectue son retour au sein du groupe après avoir manqué le déplacement victorieux négocié sur la pelouse de Selhurst Park contre Crystal Palace, apportant une solution complémentaire dans l’axe.

Doku toujours indisponible dans les rangs mancuniens

L’infirmerie mancunienne ne désemplit toutefois pas totalement puisque Jérémy Doku demeure contraint au repos forcé pour cette troisième confrontation de championnat. L’ailier international belge n’a plus rejoué la moindre minute de compétition depuis la blessure contractée lors du Community Shield disputé face à Arsenal.