Éthiopie : 5 millions $ restent invendus à l’enchère de devises

La Banque nationale d’Éthiopie a offert 125 millions de dollars aux banques commerciales lors de son enchère du 9 septembre. Les demandes ont atteint 120 millions, laissant 5 millions de dollars sans allocation.

La Banque nationale d’Éthiopie (NBE) n’a pas écoulé l’intégralité des 125 millions de dollars proposés aux banques commerciales lors de son enchère de devises du 9 septembre. Les offres ont totalisé 120 millions de dollars, laissant 5 millions sans preneur, selon les résultats de la 28e adjudication de devises.

Vingt banques commerciales ont participé à l’opération et toutes ont obtenu une allocation correspondant à leurs offres. Le taux moyen pondéré des offres retenues s’est établi à 160,5357 birrs pour un dollar, tandis que le taux de coupure a été fixé à 158,3500 birrs. L’offre la plus élevée a atteint 160,7556 birrs par dollar.

Le contraste est net avec l’enchère régulière du 26 août. Ce jour-là, les banques avaient demandé 170,51 millions de dollars pour une enveloppe de 125 millions, soit une demande supérieure de 45,51 millions à l’offre disponible. Cinq banques avaient participé et deux avaient obtenu des devises.

La baisse des demandes du 9 septembre ne signifie toutefois pas, à elle seule, un recul durable des besoins en devises. Capital Ethiopia rapporte que des analystes l’attribuent surtout à une tension sur la liquidité en birrs des banques, après plusieurs opérations qui ont mobilisé des montants importants de monnaie locale.

L’adjudication s’inscrit dans le programme de ventes régulières de devises mis en place par la NBE. La banque centrale a annoncé quatre opérations de 125 millions de dollars chacune au premier trimestre de l’exercice 2026-2027, soit une enveloppe totale de 500 millions de dollars.

Les trois premières tranches étaient programmées les 12 août, 26 août et 9 septembre. La quatrième, également dotée de 125 millions de dollars, est prévue le 23 septembre, selon le calendrier communiqué par la banque centrale.

La NBE utilise ces enchères dans le cadre du marché des changes davantage orienté vers les mécanismes de marché depuis la réforme de juillet 2024. Les adjudications permettent aux banques commerciales d’obtenir des devises auprès de la banque centrale selon les offres qu’elles soumettent.