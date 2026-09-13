F1 : Kimi Antonelli gagne le GP d’Espagne et creuse l’écart au championnat

Kimi Antonelli a remporté dimanche le premier Grand Prix de Formule 1 disputé sur le Madring, à Madrid. Le pilote Mercedes porte son avance au championnat à 81 points.

Kimi Antonelli a remporté dimanche 13 septembre le Grand Prix d’Espagne sur le nouveau circuit du Madring, à Madrid, devant Max Verstappen et Lando Norris. Le pilote Mercedes signe sa huitième victoire de la saison.

Parti deuxième derrière Norris, l’Italien a profité d’une neutralisation virtuelle et d’un arrêt aux stands très lent chez McLaren pour prendre l’avantage. Norris, longtemps en tête, a finalement dû se contenter de la troisième place derrière Verstappen.

Charles Leclerc a terminé quatrième devant George Russell, principal rival d’Antonelli au championnat. Lewis Hamilton a abandonné après un problème de freins.

Avec 292 points, Antonelli compte désormais 81 longueurs d’avance sur Russell, crédité de 211 points après cette quatorzième manche de la saison. Le jeune Italien enchaîne un deuxième succès consécutif après sa victoire à Monza en partant de la 19e place.

Le Madring accueillait ce dimanche son premier Grand Prix de Formule 1. La course s’est conclue avec Verstappen, Norris, Leclerc et Russell dans le top 5 derrière Antonelli.