Premier League : Chelsea bat Brighton 4-3 au terme d’un match à rebondissements

À Stamford Bridge, les Blues de Xabi Alonso ont dominé la première période avant de trembler face au retour des Seagulls, samedi, pour la 2e journée de Premier League.

Chelsea a battu Brighton and Hove Albion 4 buts à 3, samedi, à Stamford Bridge, à l’occasion de la 2e journée de Premier League. Les Blues signent leur première victoire à domicile sous la direction de Xabi Alonso, un deuxième succès de rang en championnat pour le nouvel entraîneur, au terme d’une rencontre à sept buts marquée par un net relâchement défensif des Londoniens en seconde période.

Romeo Lavia a ouvert le score dès la 4e minute, profitant d’une mésentente entre le gardien Bart Verbruggen et son défenseur Mats Wieffer. Pedro Neto a doublé la mise à la 14e minute, avant que João Pedro ne porte le score à 3-0 à la 32e minute au terme d’un contre rapide. Chelsea semblait alors filer vers un succès large.

Brighton a toutefois relancé la rencontre. Malick Yalcouyé a réduit l’écart à la 35e minute, puis un but contre son camp de João Pedro, à la 63e minute, a ramené les Seagulls à un but des Blues. Cole Palmer a redonné de l’air à Chelsea en inscrivant le quatrième but londonien à la 74e minute, avant que Pascal Groß ne referme le score dans le temps additionnel (90e+6).

Il s’agit du tout premier but pour Chelsea de Romeo Lavia, arrivé de Southampton à l’été 2023. Le gardien argentin Emiliano Martínez, transféré d’Aston Villa quelques heures avant la rencontre, a lui disputé ses grands débuts sous le maillot des Blues et multiplié les arrêts importants.

Lavia enfin décisif

Longtemps freiné par les blessures depuis son arrivée à Chelsea, le milieu belge occupe une place grandissante dans l’entrejeu de Xabi Alonso. Titulaire lors des deux premières journées de championnat, il a inscrit là son tout premier but sous le maillot des Blues.

La victoire confirme une tendance qui pourrait devenir problématique pour Chelsea : l’équipe marque beaucoup, mais peine encore à verrouiller ses rencontres. Les Blues ont privilégié les transitions rapides, à l’image de leur troisième but, construit en quelques secondes. Avec cinq buts encaissés en deux journées de championnat, la défense londonienne devra se montrer plus solide avant le déplacement chez le champion en titre Arsenal, programmé le 6 septembre.

Sunderland s’impose, Brentford et Leeds se neutralisent

Dans les deux autres rencontres du multiplex, Brentford et Leeds United se sont neutralisés (1-1). Sunderland a de son côté battu Fulham (1-0) grâce à un but de l’attaquant remplaçant Wilson Isidor, inscrit à la 75e minute. Les Black Cats empochent trois points précieux, tandis que Fulham devra rapidement réagir.