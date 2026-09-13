MotoGP : Marc Márquez gagne à Misano et prend la tête du championnat

Marc Márquez a remporté dimanche le Grand Prix de Saint-Marin à Misano. Le pilote Ducati rejoint Jorge Martín à 274 points et prend la tête du championnat au nombre de victoires.

Marc Márquez a remporté dimanche 13 septembre le Grand Prix de Saint-Marin à Misano devant son frère Alex Márquez et Pedro Acosta. Le pilote Ducati prend du même coup la tête du championnat MotoGP.

La course a basculé dès le premier tour avec la chute du poleman Marco Bezzecchi. Jorge Martín a ensuite mené du septième au onzième tour avant que Márquez ne reprenne la première place et conserve la tête jusqu’à l’arrivée.

Marc Márquez a bouclé les 27 tours en 41 min 13 s 013, avec 0,657 seconde d’avance sur Alex Márquez. Pedro Acosta complète le podium à 2,326 secondes, devant Fermín Aldeguer et Jorge Martín.

Au classement du championnat, Márquez rejoint Martín à 274 points mais passe devant grâce au nombre de victoires, cinq contre une. Le résultat relance une lutte pour le titre encore très serrée après quatorze manches.

Francesco Bagnaia a abandonné après une chute au cinquième tour, tandis que Bezzecchi n’a pas terminé le premier tour. La prochaine manche doit se disputer en Autriche.