Premier League : Manchester City déroule, Sage signe sa première avec Crystal Palace, Tottenham patine

Manchester City signe une troisième victoire de rang en s'imposant face à Coventry, tandis que Pierre Sage décroche sa première victoire à la tête de Crystal Palace après un succès spectaculaire contre Fulham. Tottenham, lui, reste sans victoire après trois journées de Premier League.

Manchester City a signé samedi une troisième victoire en trois journées de Premier League, en s’imposant 1-0 face au promu Coventry City. À Crystal Palace, l’entraîneur français Pierre Sage a décroché sa première victoire sur le banc londonien, en s’imposant 3-2 à Fulham au terme d’un match spectaculaire.

Avec neuf points sur neuf possibles, Manchester City reste la seule équipe à afficher un sans-faute total après trois journées, tandis que Coventry demeure sans point. Du côté de Crystal Palace, ce succès permet à Pierre Sage de se relancer après deux défaites lors de ses deux premiers matches à la tête de l’équipe.

Dans les autres rencontres de la journée, Tottenham a été tenu en échec par Nottingham Forest (0-0) et reste sans victoire après trois journées, décrochant toutefois son premier point de la saison. Brighton et Leeds se sont séparés sur un match nul (1-1), tout comme Brentford et Sunderland, également accrochés 1-1.

Manchester City conserve ainsi la tête du classement, quand Crystal Palace peut désormais se tourner vers la suite de la saison avec plus de sérénité et que Tottenham continue de chercher son premier succès.

Haaland d’une tête, City sans trembler

Face à Coventry, Manchester City a fait la différence à la 26e minute grâce à Erling Haaland, auteur d’une reprise de la tête sur un centre d’Antoine Semenyo. Rayan Cherki avait auparavant trouvé le poteau sur une tentative. Les Skyblues ont ensuite maîtrisé la fin de rencontre pour conserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Sage et Palace renversent Fulham

À Craven Cottage, Crystal Palace a longtemps couru après le score face à Fulham, buteur à deux reprises par Josh King (11e) puis Cesar Palacios (42e). Les Eagles ont égalisé chaque fois grâce à un doublé de Tyrick Mitchell (35e, 54e), avant qu’Ben Chilwell, entré en cours de jeu, n’inscrive le but de la victoire en fin de rencontre. Il s’agit du premier succès de Pierre Sage depuis sa nomination à la tête de Crystal Palace.

Tottenham et le milieu de tableau à la peine

Tenus en échec à domicile par Nottingham Forest, les Spurs restent sans victoire après trois journées de championnat. Brighton et Leeds n’ont pas non plus réussi à se départager (1-1), de même que Brentford et Sunderland, où Vitaly Janelt avait ouvert le score pour les Bees (57e) avant qu’Enzo Le Fée n’égalise sur penalty pour les Black Cats (82e).