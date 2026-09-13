BRICS : la NDB appelée à s’élargir et accroître ses financements en monnaies locales

La déclaration de New Delhi adoptée le 12 septembre demande à la New Development Bank d’élargir sa base de membres, de mobiliser davantage de ressources et d’accroître ses financements en monnaies locales. L’Éthiopie, l’Angola et le Zimbabwe ont déjà été admis par son conseil des gouverneurs mais doivent encore finaliser leur adhésion.

Les dirigeants des BRICS ont demandé à la New Development Bank (NDB), samedi 12 septembre à New Delhi, d’accélérer son élargissement et de renforcer ses financements en monnaies locales, à l’issue du 18e sommet du bloc. La décision vise à accroître les capacités de financement des infrastructures et du développement dans les économies émergentes, dont plusieurs pays africains.

Dans la déclaration de New Delhi, les dirigeants soutiennent une nouvelle expansion de la NDB et demandent un examen plus rapide des candidatures des pays BRICS intéressés, conformément aux règles de la banque. Ils encouragent également l’institution à mobiliser davantage de ressources, diversifier ses sources de financement et augmenter les opérations en monnaies locales.

L’Afrique occupe déjà une place importante dans cette évolution. L’Afrique du Sud est membre fondateur de la NDB, tandis que l’Égypte a rejoint la banque en février 2023 et l’Algérie en mai 2025. Le site officiel de l’institution classe par ailleurs l’Éthiopie, l’Angola et le Zimbabwe parmi les membres prospectifs déjà admis par son conseil des gouverneurs.

Leur adhésion ne devient toutefois effective qu’après l’achèvement des procédures nationales et le dépôt de l’instrument d’adhésion. Cette étape distingue ces trois pays africains des membres déjà pleinement intégrés à la banque.

La NDB compte actuellement dix membres. Outre ses cinq fondateurs — Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud — elle a accueilli le Bangladesh, les Émirats arabes unis, l’Égypte, l’Algérie et l’Ouzbékistan. Son mandat porte principalement sur le financement d’infrastructures et de projets de développement durable dans les économies émergentes et en développement.

La déclaration de New Delhi élargit aussi l’objectif financier : les BRICS encouragent la banque à soutenir des projets à fort impact, les investissements dans les infrastructures et l’intégration économique, tout en renforçant les financements en monnaies locales. Le texte demande parallèlement de poursuivre les travaux sur des paiements transfrontaliers plus rapides et moins coûteux entre pays membres.

Le 10 septembre, la NDB a par ailleurs lancé à Mumbai le portail de connaissances BRICS-NDB, destiné à regrouper les expériences de développement, les innovations de politique publique et les enseignements tirés des projets financés par la banque. L’institution précise que l’Éthiopie, l’Angola et le Zimbabwe resteront officiellement des membres prospectifs jusqu’au dépôt de leurs instruments d’adhésion.