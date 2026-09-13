Mahershala Ali face au deuil dans « Your Mother Your Mother Your Mother »

Présenté à Toronto, le thriller de Bassam Tariq suit Latif, un veuf musulman dont les convictions se heurtent à son métier.

Mahershala Ali incarne un père veuf et tueur à gages dans « Your Mother Your Mother Your Mother », thriller d’action présenté samedi 12 septembre au Festival international du film de Toronto. Le long métrage de Bassam Tariq mêle foi, deuil et protection de la famille.

L’acteur doublement oscarisé joue Latif, un musulman pratiquant qui élève seul ses enfants après la mort de son épouse. À Houston, son activité criminelle et ses convictions religieuses se heurtent lorsqu’il tente de préserver sa famille des forces qui se rapprochent d’elle.

Le titre du film renvoie à un hadith qui cite la mère à trois reprises avant le père lorsqu’un croyant demande qui mérite le plus sa bienveillance. Selon Bassam Tariq, cette référence place la maternité au cœur d’un récit ancré dans la culture musulmane noire américaine.

Le film réunit enfin Mahershala Ali et Bassam Tariq après leur collaboration avortée sur le projet « Blade » de Marvel. Tariq, également scénariste, avait quitté cette production avant que son développement ne soit profondément remanié.

John Cho interprète un ancien militaire devenu pasteur au Texas. Giancarlo Esposito, Tramell Tillman, Tiffany Boone, Abubakr Ali et Laith Nakli figurent également au casting.

Amazon MGM Studios doit lancer « Your Mother Your Mother Your Mother » dans les salles américaines le 25 septembre 2026.