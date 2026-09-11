Ligue des champions: le PSG prend les commandes après la première journée

Le Paris Saint-Germain s’est installé en tête du classement de la Ligue des champions au terme de la première journée. Les champions d’Europe devancent le Bayern Munich à la différence de buts, après leurs larges victoires respectives.

Le Paris Saint-Germain a frappé fort pour son entrée en lice dans la nouvelle phase de championnat de la Ligue des champions. Les tenants du titre ont largement dominé le Slovan Bratislava (6-1), mercredi soir au Parc des Princes, et prennent ainsi les commandes du classement. Le Bayern Munich occupe la deuxième place. Les champions d’Allemagne ont également marqué les esprits en s’imposant largement face à Bodø/Glimt (5-0), jeudi, après une première période pourtant restée sans but.

Derrière les deux favoris, le FC Barcelone, Manchester United et Côme 1907 complètent le Top 5. À l’autre extrémité du classement, le Sabah FC, le Slovan Bratislava et Bodø/Glimt figurent parmi les trois dernières équipes après cette première journée. La deuxième journée de la compétition se disputera durant la semaine du 13 octobre. À l’issue des huit journées de la phase de championnat, les huit premiers du classement accéderont directement aux huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par les barrages, tandis que les douze dernières seront éliminées.