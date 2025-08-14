Poutine loue les efforts «sincères» de Washington pour la paix en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a salué, jeudi 14 août, les efforts « assez énergiques et sincères » des États-Unis visant à mettre fin au conflit en Ukraine, à la veille du sommet en Alaska avec son homologue américain Donald Trump. Lors d’une réunion consacrée à la préparation de ce sommet, M. Poutine a déclaré que « l’administration américaine (…) déploie des efforts assez énergiques et sincères pour mettre fin aux hostilités, sortir de la crise et parvenir à des accords qui satisfassent toutes les parties impliquées », a rapporté le Kremlin, information reprise par l’AFP.