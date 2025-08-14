Poutine et Trump aborderont l’Ukraine et la sécurité internationale au sommet

Vladimir Poutine et Donald Trump se rencontreront vendredi 15 août en Alaska pour évoquer le conflit en Ukraine et la sécurité internationale, a annoncé jeudi le Kremlin, selon l’AFP; le sommet débutera vers 19h30 TU et donnera lieu à une conférence de presse conjointe. Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique du président russe, a déclaré que l’ordre du jour portera principalement sur le règlement de la crise ukrainienne et abordera également les thèmes de la paix et de la sécurité, les questions internationales d’importance et la coopération bilatérale.