"Pourquoi personne ne remercie Vincent Bolloré ?"

La cérémonie des César du 26 février 2026 a sacré Léa Drucker et Laurent Laffite comme Meilleure actrice et Meilleur acteur, a remis un César d’honneur à Jim Carey et a vu Franck Dubosc récompensé pour le Meilleur scénario ; dimanche 27 février, l’événement a déclenché une vive réaction de Cyril Hanouna sur sa quotidienne, qui a critiqué l’absence de remerciements envers Canal+ et son actionnaire Vincent Bolloré.

Lors de la remise du César d’honneur, l’acteur Jim Carey a salué sa famille présente à l’Olympia, évoquant sa fille Jane et son petit-fils Jackson, puis s’adressant à son épouse: « Je t’aime Mina, tu es un ange ». La cérémonie a par ailleurs distingué Léa Drucker et Laurent Laffite aux principales catégories d’interprétation.

Franck Dubosc a reçu le César du Meilleur scénario, partagé avec Sarah Kaminsky. Sur scène, il a résumé sa conception d’un scénario comme « une histoire avec un début, un milieu, une fin » et a cité des références du cinéma français en évoquant Abel Gance, Julien Duvivier et Philippe Lacheau. En coulisses, il a déclaré : « Je n’aurais plus jamais de Césario » et annoncé qu’avec Sarah Kaminsky il avait écrit leur prochain film, intitulé 5H48, Place des Martyrs, qu’il commencera à réaliser. Toujours en coulisses, il a ajouté, sur le ton de la plaisanterie : « Pour faire une table basse, il en faut quatre César ! »

Forte réaction de Cyril Hanouna : Canal+, remerciements et Vincent Bolloré

La quotidienne Tout beau, tout neuf du vendredi 27 février, présentée par Cyril Hanouna, a consacré une séquence aux César. L’animateur a fustigé ce qu’il a qualifié d’« hypocrisie » autour des remerciements. Gilles Verdez a souligné que, selon lui, « Jim Carrey, l’Américain, est le seul à avoir dit un mot sur Canal+. Mais sinon Canal+ qui finance tout, on les bordure, ils sont dans la salle mais personne ne les félicite alors que sans eux, il n’y a plus du tout de cinéma français. »

Très énervé, Cyril Hanouna a enchaîné en revendiquant la reconnaissance pour la chaîne et son rôle financier, estimant que les présentateurs auraient dû adresser des remerciements publics : « Sans eux, il n’y a pas de saumon au Fouquet’s. C’est ça qui est dingue. Que les dirigeants de Canal+ laissent passer ça, je ne comprends pas. Moi, je suis dirigeant de Canal+, je vais voir le présentateur et je lui dis : ‘à un moment tu vas quand même nous remercier ?' ».

Ancien membre du groupe Canal+, Hanouna a insisté sur le rôle des dirigeants et de l’actionnaire : « Je n’ai rien contre Benjamin Lavernhe, je ne le connaissais pas, il est talentueux il a l’air sympathique mais on doit lui dire à un moment de remercier Canal+. Je suis désolé, ils doivent remercier l’actionnaire, le patron. »

Interrogatif, l’animateur a demandé : « Pourquoi personne ne remercie Vincent Bolloré ? » Géraldine Maillet a répondu à l’antenne : « Vincent Bolloré n’en a rien à foutre en fait qu’on le remercie. Sa revanche à lui c’est justement de financer le cinéma français, de montrer que grâce à lui le cinéma français vit. »