Pour le Ramadan, Estelle Denis (49 ans) participe à un buffet de ftour avec une star de RMC

Estelle Denis a publié en story Instagram des images d’un iftar partagé avec plusieurs visages de la matinale de RMC, montrant une table abondamment garnie au coucher du soleil et des convives réunis pour rompre le jeûne pendant le mois de Ramadan. Invitée par Mehdi Ghezzar, la journaliste et animatrice d’Estelle Midi apparaît ainsi aux côtés d’Olivier Truchot et d’Alain Marschall, une publication qui a suscité l’attention sur les réseaux sociaux.

Sur son plateau, Estelle Denis est connue pour ne pas éluder les sujets sensibles, notamment les questions liées à l’islam et à la laïcité. Elle a déjà abordé, dans son émission, des thèmes tels que la tenue islamique à l’école et le vote en fonction de la religion. Lors d’un échange cité dans nos sources, Fatima Benomar expliquait : « Sur la question des musulmans, […] ils trouvent dans ce vote une manière de restaurer leur dignité », évoquant la figure de Jean-Luc Mélenchon.

Hors antenne, la publication d’Estelle Denis rend compte d’un moment de convivialité. Invitée par Mehdi Ghezzar, chroniqueur des Grandes Gueules sur RMC, elle a partagé une vidéo montrant les plats servis lors de l’iftar et un selfie avec les convives. Selon la reprise de l’information par Nextplz, elle a publiquement remercié son hôte et mis en avant les mets découverts au cours de la soirée.

Un iftar partagé à la tombée du jour et la visibilité du Ramadan chez les célébrités

La story postée par l’animatrice montre une tablée installée au moment du coucher du soleil, moment traditionnel de la rupture du jeûne au cours du Ramadan. Depuis le début du mois de mars 2025, les musulmans pratiquants observent le jeûne diurne; l’iftar, repas pris à la tombée de la nuit, est souvent l’occasion de retrouvailles familiales ou amicales et de partage. Les images publiées par Estelle Denis illustrent cet aspect social et convivial de la période.

Parmi les convives identifiés figurent des animateurs et chroniqueurs de RMC, dont Olivier Truchot et Alain Marschall, confirmant la dimension collective de la soirée organisée par Mehdi Ghezzar. Sur Instagram, la vidéo montre une diversité de plats et quelques instants de convivialité, sans indication d’autres événements particuliers au-delà du repas lui‑même.

La mise en lumière du Ramadan par des personnalités publiques n’est pas isolée. Adriana Karembeu a récemment partagé un repas pris après une invitation de son ex-partenaire, geste qui a suscité des réactions liées à Marc Lavoine, selon les reprises médiatiques. De son côté, la chanteuse et comédienne Ophélie Winter avait relaté avoir « testé » le jeûne; elle indiquait y avoir perdu six kilos et déclarait : « J’ai perdu six kilos et là, sur mon corps de poulet rôti, ça ne le fait pas du tout. » Ces publications montrent une visibilité accrue des pratiques du Ramadan sur les réseaux sociaux chez des personnalités médiatiques.