Portugal : troisième victime des incendies, annonce la protection civile

Un homme de 75 ans est décédé mercredi 20 août dans le nord du Portugal à la suite d’un accident impliquant un engin de chantier lors d’opérations de lutte contre les incendies, a annoncé la Protection civile, portant à trois le bilan mortel des feux de forêt depuis fin juillet. La victime travaillait pour une entreprise recrutée par la municipalité de Mirandela pour aider aux opérations de lutte contre les feux, a précisé à l’AFP le commandant Paulo Santos, de l’Autorité nationale de la protection civile (ANEPC).

