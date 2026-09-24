Maison-Blanche : un juge rétablit CNN, MS NOW et Politico pour 14 jours

La mesure suspend temporairement l’interdiction décidée par Donald Trump le 18 septembre. Le magistrat estime que les trois médias ont de fortes chances d’établir que leurs accréditations ont été retirées sans procédure régulière.

Le juge fédéral Timothy Kelly a ordonné jeudi 24 septembre à l’administration Trump de restituer immédiatement les accréditations de CNN, MS NOW et Politico à la Maison-Blanche. Son ordonnance temporaire, valable 14 jours, gèle l’interdiction pendant l’examen du recours engagé par les trois médias.

Le magistrat a estimé que les plaignants avaient de fortes chances d’obtenir gain de cause sur leur argument fondé sur le droit à une procédure régulière. Il a aussi jugé que le dossier ne contenait pas d’élément factuel montrant que le retour de leurs journalistes menacerait la sécurité nationale, motif avancé par le ministère américain de la Justice.

Donald Trump avait annoncé l’exclusion des trois rédactions le 18 septembre, les accusant de diffuser de fausses informations. Leurs badges avaient ensuite été désactivés. CNN, MS NOW et Politico ont saisi la justice en invoquant la liberté de la presse et l’absence de possibilité de contester la mesure avant son application.

L’ordonnance ne tranche pas le litige sur le fond. La Maison-Blanche n’avait pas réagi immédiatement à la décision.