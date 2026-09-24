Serie A : après 11 buts encaissés, l’Udinese recrute David Alaba

Libre depuis juin et ralenti par plusieurs blessures, le capitaine de l’Autriche a signé jusqu’en 2027. Il arrive dans un club resté sans cage inviolée après cinq journées.

L’Udinese a officialisé jeudi 24 septembre l’arrivée de David Alaba, libre depuis son départ du Real Madrid. Le défenseur autrichien de 34 ans s’est engagé jusqu’au 30 juin 2027 et va découvrir la Serie A.

Le club frioulan cherche une réponse immédiate à ses difficultés défensives. Treizième après cinq journées, il n’a gardé aucune cage inviolée et a encaissé 11 buts. L’Udinese reste sur trois défaites, dont un revers 5-3 contre l’Inter.

Alaba n’avait plus de club depuis l’expiration de son contrat avec le Real Madrid fin juin. Une rupture du ligament croisé antérieur gauche en décembre 2023 l’avait éloigné des terrains pendant plus d’un an, avant plusieurs rechutes.

Dans sa première déclaration publiée par le club, Alaba a expliqué qu’il ne considérait pas ce transfert comme une fin de carrière et qu’il voulait encore jouer au plus haut niveau chaque semaine.

Capitaine de l’Autriche, il compte 117 sélections et 15 buts selon l’Udinese. Son palmarès comprend quatre Ligues des champions, dix Bundesliga avec le Bayern Munich et deux titres de Liga avec le Real Madrid.