Jeux asiatiques 2026 : Carlos Yulo gagne l’or du sol pour 0,066 point

Double champion olympique, le gymnaste philippin s’est imposé jeudi à Nagoya avec 14,666 points, devant le Kazakh Milad Karimi.

Le Philippin Carlos Yulo a remporté jeudi 24 septembre le concours du sol des Jeux asiatiques 2026, au Nagoya City General Gymnasium. Il a obtenu 14,666 points et devancé le Kazakh Milad Karimi de 0,066 point.

Karimi a décroché l’argent avec 14,600 points. Le Japonais Shoma Tsukiyama a pris le bronze avec 14,566 points, à un dixième du vainqueur.

Yulo avait remporté les titres olympiques du sol et du saut de cheval à Paris en 2024, devenant le premier Philippin à gagner plusieurs médailles d’or aux Jeux olympiques. Cette victoire lui donne un premier titre aux Jeux asiatiques après une édition 2018 terminée sans médaille.

Le gymnaste de 26 ans tentera de décrocher une deuxième médaille d’or vendredi lors de la finale du saut de cheval.