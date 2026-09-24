Un oléoduc de 660 millions $ doit relier Djibouti à l’Éthiopie en 18 mois

Damerjog doit accueillir 375 000 m³ de stockage et Dewele 800 000 m³. Le projet vise à réduire les coûts et les délais d’acheminement.

L’Éthiopie, Djibouti et le groupe Dangote projettent un oléoduc de produits pétroliers raffinés de 120 km, évalué à 660 millions de dollars, entre Damerjog et Dewele. L’infrastructure doit entrer en service sous 18 mois, a indiqué jeudi 24 septembre à Reuters un porte-parole du bureau du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed.

Abiy Ahmed a présenté le projet aux côtés du président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh et d’Aliko Dangote. Ethiopian Investment Holdings et Dangote Group doivent porter l’infrastructure.

Les discussions rendues publiques en mai envisageaient un corridor énergétique en deux phases. La première concernait l’acheminement de carburants depuis Djibouti vers l’Éthiopie. Une seconde phase prévoyait d’étudier l’exportation de pétrole et de gaz éthiopiens via les ports djiboutiens.