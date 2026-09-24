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Liga: Rodri dévoile les dessous de son choix entre le Real Madrid et le Barça

Courtisé avec insistance par le Real Madrid et José Mourinho, Rodri a finalement choisi de rejoindre le FC Barcelone. Le milieu de terrain espagnol explique les raisons sportives qui l’ont poussé à privilégier le club catalan.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
Le milieu de terrain du Barça, Rodri
Le milieu de terrain du Barça, Rodri@getty images
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Le transfert de Rodri au FC Barcelone aurait pu prendre une tout autre direction. Avant de s’engager avec les Blaugranas, le milieu de terrain espagnol a longuement échangé avec José Mourinho, alors entraîneur du Real Madrid, qui souhaitait l’attirer dans la capitale espagnole. Dans un entretien accordé à la radio COPE, Rodri a confirmé les discussions avec le technicien portugais. Mourinho lui aurait notamment présenté sa vision du football ainsi que les principes tactiques qu’il comptait mettre en place au Santiago Bernabéu.

« Le Real Madrid a fait tout son possible pour me recruter. José Mourinho m’a fait part de son enthousiasme à l’idée de m’avoir, de sa vision du football… cela m’a beaucoup séduit, c’est un entraîneur de très haut niveau », a confié l’international espagnol. Malgré l’intérêt madrilène et les échanges avec Mourinho, Rodri a finalement privilégié le FC Barcelone. Le joueur explique avoir fait ce choix en fonction de ses perspectives de progression. « J’ai donc décidé de rejoindre le Barça et non le Real Madrid pour des raisons sportives ; ici, je peux beaucoup plus progresser », a-t-il ajouté. Rodri a ainsi quitté Manchester City pour rejoindre le Barça contre une indemnité de transfert annoncée à 65,4 millions de livres sterling.

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