Cotonou: les filets de la Police républicaine se resserrent contre 16 consommateurs de produits psychotropes

​La lutte contre la circulation et la consommation de substances illicites se poursuit dans la capitale économique béninoise.

Le mardi 22 septembre 2026, les éléments du commissariat du neuvième arrondissement de Cotonou ont mené une opération ciblée dans le quartier Sètovi. Cette descente inopinée a abouti à l’interpellation de seize personnes et à la saisie de plusieurs produits prohibés.

​L’action policière a été déclenchée aux environs de 18 h 12 à la suite de renseignements faisant état d’un rassemblement d’individus consommant des substances psychotropes dans deux kiosques de la localité.

Arrivées sur les lieux, les forces de l’ordre ont d’abord bouclé le périmètre pour empêcher toute fuite avant d’investir simultanément les deux locaux visés.

​Sur place, plusieurs occupants ont été surpris en pleine consommation de ces substances interdites. Au total, seize suspects ont été appréhendés et immédiatement conduits dans les locaux du commissariat pour les nécessités de l’enquête.

​Saisie de produits prohibés et ouverture d’une procédure

​La perquisition minutieuse des deux kiosques a permis aux agents de découvrir des stocks de produits psychotropes, qui ont été immédiatement confisqués et placés sous scellés pour servir de pièces à conviction.

Les mis en cause sont actuellement soumis à des interrogatoires visant à identifier les fournisseurs et à déterminer les ramifications de ce réseau de distribution locale, avant leur présentation devant les autorités judiciaires.