Diplomatie: Corinne Amori Brunet porte la voix du Bénin à la tribune de l’ONU le 28 septembre prochain

​La voix du Bénin résonnera bientôt dans l’hémicycle des Nations unies à New York.

Dans le cadre du débat général de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, la déclaration nationale sera délivrée lors de l’ultime journée des travaux, le lundi 28 septembre 2026.

Selon le calendrier prévisionnel des séances, c’est la ministre des Affaires étrangères, Corinne Amori Brunet, qui montera à la tribune au cours de la session de la matinée pour porter le message officiel de la République du Bénin .

​Plaidoyer pour la confiance et la gouvernance multilatérale

​Cette prise de parole diplomatique s’articulera autour du thème central retenu pour cette 81e session : « Rétablir la confiance, gérer la transformation, une Organisation des Nations Unies au service de tous ».

Ce rendez-vous mondial constituera une opportunité pour la cheffe de la diplomatie béninoise de décliner les priorités stratégiques du pays, d’exposer ses analyses sur les grands équilibres internationaux et de réaffirmer l’attachement de Cotonou à une coopération multilatérale renforcée, au développement durable et à des réponses concertées face aux menaces sécuritaires sur le continent.

​Cette apparition au siège new-yorkais coïncide avec un rayonnement diplomatique accru du Bénin. Depuis le 1er septembre 2026, le pays assume la présidence tournante mensuelle du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine, une posture qui l’installe aux avant-postes des mécanismes de concertation et de gestion des crises régionales.

Par ailleurs, en marge de cette semaine de haut niveau, le Bénin a formellement acté son adhésion aux conventions internationales sur la protection et l’usage des cours d’eau transfrontaliers et des lacs internationaux, confortant ainsi son rôle actif dans les accords mondiaux.