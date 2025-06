Porto-Novo: un nourrisson retrouvé mort dans un panier d’ordures à Djrado

- Publicité-

Une macabre découverte a bouleversé les habitants du quartier Djrado, à Porto-Novo, dans la soirée du mardi 24 juin 2025. Le corps sans vie d’un nourrisson a été retrouvé aux environs de 23 heures, abandonné dans un panier d’ordures à proximité de l’école primaire publique de la localité.

Selon les premiers éléments recueillis, le bébé avait déjà rendu l’âme au moment de sa découverte. Le panier contenant le corps de la petite victime avait été déposé sur un tas d’immondices, suscitant rapidement un attroupement de riverains, choqués par cette scène insoutenable.

Alertées, les forces de l’ordre se sont rendues sur place pour procéder aux constats d’usage. Une enquête a été aussitôt ouverte afin d’identifier l’auteur de cet abandon et de déterminer les circonstances exactes du décès du nourrisson.

Pour l’heure, de nombreuses interrogations demeurent. Le bébé était-il déjà décédé avant d’être abandonné ? Est-il mort des suites de l’hypothermie ou d’un autre traumatisme ? Les résultats de l’autopsie pourraient être décisifs pour comprendre ce drame.

Ce fait divers remet crûment sur la table la question des grossesses non désirées, de l’abandon des nouveau-nés et du manque de dispositifs d’accueil pour les mères en détresse. La population locale, encore sous le choc, appelle à la vigilance et à une meilleure prise en charge des situations sociales extrêmes qui conduisent à de tels actes.