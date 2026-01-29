Polska lève le voile sur son passé olé olé « Ils t’envoient leur… »

Cyril Hanouna a relancé son concept populaire sous le nom de TBT9 sur W9, et parmi les visages du plateau, la jeune chroniqueuse connue sous le nom de Polska suscite l’attention : ancienne modèle sur une plateforme payante pour adultes, elle occupe désormais le rôle d’atout charme et de porte-voix d’une partie de la génération Z dans ce talk-show dérivé de TPMP.

Le nouveau programme reprend les codes de l’émission historique de l’animateur, mettant en scène débats, bad buzz et sujets clivants autour d’une bande de chroniqueurs issus en grande partie de l’équipe originelle. Polska, qui s’est révélée au grand public à la fin de la période TPMP sur C8, est présentée comme une figure franche, revendiquant son passé et son esthétique.

De son vrai prénom Pauline, originaire de Pologne, elle est arrivée en France à l’âge de cinq ans. Son parcours personnel comporte des épisodes difficiles : à 14 ans elle quitte le domicile familial — expulsée ou en fugue selon les sources — puis passe par plusieurs foyers avant d’entrer dans une période d’instabilité qui précède sa visibilité médiatique.

TBT9 : héritage de TPMP, même plateau, nouveaux équilibres

Sur W9, Cyril Hanouna a repris une formule proche de celle de TPMP : débats informels, chroniqueurs aux personnalités marquées et traitement des polémiques contemporaines. Le programme réunit des visages bien connus des téléspectateurs, parmi lesquels Valérie Benaïm, Gilles Verdez, Géraldine Maillet, Matthieu Delormeau, Isabelle Morini-Bosc, Fabien Lecoeuvre et Laurent Fontaine.

Polska a été repérée après avoir gagné en notoriété sur une grande plateforme payante réservée aux contenus pour adultes, où elle publiait des photos sensuelles contre rémunération. La diffusion non autorisée de certains de ses contenus, qualifiée de “leaks” sur les réseaux sociaux, a participé à accroître sa visibilité. C’est à cette période que Cyril Hanouna la remarque et l’intègre d’abord à TPMP, puis à TBT9, lui offrant une tribune médiatique plus large.

Avant son arrivée durable à la télévision, elle a collaboré avec d’autres personnalités du milieu. Elle a notamment réalisé un photoshoot très explicite avec l’influenceuse Ruby Nikara, et a ensuite rejoint en plateau l’autre modèle Tootatis. Les deux femmes ont raconté un épisode où elles se seraient vu refuser l’entrée d’un restaurant en raison de leur tenue, anecdote qui a contribué à attirer l’attention des médias et de l’animateur.

Polska anime également des formats audio et web : à l’origine d’un podcast auquel participe Tootatis, elle y évoque le rapport avec ses abonnés et la monétisation des échanges. Dans cet entretien, les deux intervenantes décrivent la proximité créée par ces plateformes et la stratégie de rémunération via les “tips” ; un échange a d’ailleurs donné lieu à une réplique crue de Polska, partiellement censurée dans la diffusion vidéo disponible sur sa chaîne YouTube.

Sur le plateau de TBT9, la chroniqueuse se présente comme une représentante “cash” d’une frange de la génération Z, assumant ouvertement sa chirurgie esthétique et son franc-parler, éléments qui participent à sa position médiatique au sein de l’équipe d’Hanouna.