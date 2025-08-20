PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Plan de conquête de Gaza : le mépris flagrant d’Israël pour la médiation

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Nigeria : environ 25 portés disparus, présumés morts après un naufrage dimanche dans l’État de Sokoto

Soudan: convoi d’aide du PAM attaqué au Darfour, selon un porte-parole à l’AFP

Pologne: le ministre de la Défense qualifie d’«provocation» russe l’explosion d’un drone dans l’est

Marco Rubio annonce de nouvelles sanctions américaines contre des juges de la CPI

Israël approuve un plan de colonisation divisant la Cisjordanie occupée

Berlin critique l’intensification de l’offensive israélienne pour conquérir Gaza-ville

Erdogan à Poutine : la Turquie soutiendra un processus incluant «toutes les parties» pour la paix en Ukraine

Portugal : troisième victime des incendies, annonce la protection civile

Pakistan : plus de 20 morts après de nouvelles pluies de mousson

Le ministre israélien de la Défense approuve l’assaut sur Gaza-ville et rappelle 60 000 réservistes

VOIR TOUS LES FLASHS

Le Hamas a estimé mercredi, dans un communiqué, que le plan israélien visant la conquête de la ville de Gaza et l’annonce par le gouvernement du rappel de 60 000 réservistes témoignent d’un « mépris flagrant » pour les efforts de médiation en vue d’un cessez‑le‑feu et de la libération des otages. Le mouvement islamiste affirme que l’annonce par l’armée de « l’opération » contre une ville qui abrite près d’un million d’habitants et de déplacés montre le refus d’Israël de répondre aux propositions des médiateurs ; alors que, selon le Hamas, il a accepté la dernière offre présentée, Tel‑Aviv maintient la poursuite des opérations militaires. Le communiqué ajoute que, par son silence et sa décision de continuer la « guerre », le Premier ministre Benjamin Netanyahu se pose en principal obstacle à tout accord, ne se soucierait pas de la vie des otages et ne viserait pas sérieusement à les récupérer.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!