Plan de conquête de Gaza : le mépris flagrant d’Israël pour la médiation

Le Hamas a estimé mercredi, dans un communiqué, que le plan israélien visant la conquête de la ville de Gaza et l’annonce par le gouvernement du rappel de 60 000 réservistes témoignent d’un « mépris flagrant » pour les efforts de médiation en vue d’un cessez‑le‑feu et de la libération des otages. Le mouvement islamiste affirme que l’annonce par l’armée de « l’opération » contre une ville qui abrite près d’un million d’habitants et de déplacés montre le refus d’Israël de répondre aux propositions des médiateurs ; alors que, selon le Hamas, il a accepté la dernière offre présentée, Tel‑Aviv maintient la poursuite des opérations militaires. Le communiqué ajoute que, par son silence et sa décision de continuer la « guerre », le Premier ministre Benjamin Netanyahu se pose en principal obstacle à tout accord, ne se soucierait pas de la vie des otages et ne viserait pas sérieusement à les récupérer.