Pierre Suppa, ancien candidat de Star Academy, est programmateur musical de Danse avec les stars

Samedi 31 janvier 2026, alors que Star Academy achève sa saison sur TF1 et que la nouvelle édition de Danse avec les stars débute, un nom revient dans les coulisses : Pierre Suppa, ancien candidat reconverti en programmateur musical et coordinateur artistique pour le Groupe TF1. Entre plateaux et studio, il relie deux formats majeurs du divertissement français, après avoir vu d’anciens académiciens comme Julien Lieb et Lenie franchir la frontière entre télé-crochet et parquet de danse.

Le grand public le reconnaît d’abord comme participant de la Star Academy 7, saison remportée par Quentin Mosimann. À l’époque, Pierre Suppa a passé douze semaines au château de Dammarie‑les‑Lys, une immersion dans les mécanismes d’un grand show télévisé faite de cours, de primes et d’une tournée. Cette expérience de plateau a servi de base à sa trajectoire professionnelle, qui l’a mené de la scène aux régies.

Formé à la Manufacture Chanson, auteur-compositeur-interprète, il a notamment participé aux sélections françaises pour l’Eurovision au milieu des années 2000 et sorti l’album Romantique Anonyme. Depuis 2017, il est employé par le Groupe TF1 et exerce les fonctions de programmateur musical et coordinateur artistique sur Danse avec les stars, tout en intervenant sur d’autres grandes productions musicales et de divertissement.

Qui est Pierre Suppa ?

Son parcours professionnel recouvre plusieurs rôles techniques et artistiques au sein des émissions musicales : casting, direction artistique et programmation musicale. Il a travaillé sur des formats tels que Nouvelle Star, X Factor, Popstars, Rising Star, Secret Story et L’École des Fans, nouvelle génération, avant de s’installer durablement sur Danse avec les stars.

Sur DALS, il intervient depuis les saisons 9 à 15 dans l’élaboration de l’identité sonore du programme : sélection des titres, adaptations nécessaires, et cohérence artistique entre la musique, la chorégraphie et la narration des numéros. Le rôle de programmateur musical exige de concilier contraintes de droits, dramaturgie télévisuelle et sensibilité artistique pour trouver la chanson capable de soutenir une prestation et de créer de l’émotion à l’écran.

En 2025, Pierre Suppa est revenu au sein de l’ADN Star Academy, cette fois derrière la caméra : il a assuré la programmation musicale et la coordination artistique pour la saison 13, sur les primes et au château. Son vécu en tant qu’ancien candidat influence sa pratique : il dit connaître la pression d’un prime, la fatigue et l’importance d’un choix de chanson adapté aux artistes.

Sa double expérience — ancien élève et professionnel des coulisses — se traduit par une approche centrée sur l’accompagnement des interprètes : coaching d’expression scénique, construction d’identité artistique, et ajustement voix-présence-narration. Dans un paysage télévisuel où les passerelles entre émissions sont fréquentes, sa polyvalence fait de lui un acteur récurrent des grandes productions musicales, chargé d’orchestrer la dimension sonore des shows pendant que les candidats et célébrités répètent leurs prestations.