Pierre Richard après le tournage : il a fait une prise de sang

Pierre Richard, icône du cinéma comique français âgée de 91 ans, poursuit une activité soutenue : en 2025, il a présenté son nouveau long-métrage L’Homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme en avant-première mondiale dans la section « Séances spéciales » du Festival de Cannes, et le mercredi 28 janvier 2026 la chaîne 6ter a diffusé Le Retour du Grand Blond d’Yves Robert, rappelant une filmographie qui s’étire de la fin des années 1950 à aujourd’hui. Durant la promotion de ses récents projets, l’acteur a livré des anecdotes de tournage et des éléments sur son état de santé qui ont retenu l’attention des médias.

Figure familière du grand public, Pierre Richard a incarné des personnages inoubliables dans des comédies devenues des classiques : La Chèvre, Le Jouet, Les Fugitifs, Les Compères, Le Distrait ou encore Le Coup du parapluie. Sa carrière, commencée à la fin des années 1950, se caractérise par une longévité rare et une présence régulière sur les écrans, alternant rôles comiques et collaborations avec des réalisateurs et des partenaires de premier plan.

Outre ses apparitions d’acteur, Pierre Richard a continué d’investir le cinéma à travers de nouveaux projets personnels. Son long-métrage présenté à Cannes témoigne de cette dynamique et de son maintien d’une activité créative malgré son âge. La diffusion sur 6ter du film d’Yves Robert le 28 janvier 2026 a constitué une nouvelle occasion de redécouvrir son travail au sein d’une programmation thématique dédiée au comédien.

Pierre Richard et ses collaborations récentes

Parmi ses collaborations récentes, Pierre Richard a tourné aux côtés d’Eddy Mitchell dans l’adaptation cinématographique des Vieux Fourneaux. Il avait déjà partagé l’affiche avec le chanteur en 2018 pour le premier volet, puis a repris ce travail quelques années plus tard pour un second opus. Lors de la promotion de cette suite, l’acteur est intervenu dans l’émission C à vous en 2022 et a évoqué l’ambiance du tournage ainsi que des échanges conviviaux avec son partenaire : « On s’entend bien, surtout à table ! », a-t-il déclaré.

Sur le même plateau, Pierre Richard a raconté une anecdote médicale liée à la fin du tournage : « Quand j’ai fini le film, j’ai fait une prise de sang pour voir mon docteur, il m’a dit ‘Alors, là ça va bien, ça va bien, ça va bien… Ah ! Vous avez un peu trop de glycérine !’ Je lui demande ce que c’est, il me dit que c’est le sucre. Je prends pas de dessert ! Il me dit ‘Oui mais dans le vin !’ Je lui ai répondu ‘Ah oui d’accord’… » Cette confidence a provoqué le sourire de l’équipe, selon les images diffusées.

Ces échanges s’inscrivent dans une familiarité affichée entre les deux artistes et dans l’image publique d’Eddy Mitchell comme amateur de bonnes tables et d’un certain art de vivre. En juin 2022, lors d’une intervention en direct dans l’émission Quotidien présentée par Yann Barthès, Eddy Mitchell avait été filmé tenant un verre de bourbon, séquence qui avait suscité des réactions parmi les téléspectateurs.