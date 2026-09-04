Tottenham : Écarté par Roberto De Zerbi, Richarlison se rapproche d’un départ vers Trabzonspor

L'attaquant brésilien Richarlison ne disputera pas la Premier League avec Tottenham cette saison sur décision de son entraîneur. Un accord contractuel a été trouvé pour son transfert vers la Turquie.

L’entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a pris la décision radicale d’écarter l’attaquant international brésilien Richarlison de la liste officielle des vingt-cinq joueurs enregistrés pour la présente saison de Premier League. Cette décision administrative prive l’avant-centre de toute possibilité d’évoluer dans l’élite anglaise avec le club londonien au cours de la première partie de l’exercice.

Pour justifier ce choix fort, le technicien italien a pointé du doigt les revendications répétées de son joueur. Roberto De Zerbi a publiquement déclaré que Richarlison avait clairement réclamé son départ à plusieurs reprises auprès de l’encadrement technique dès le début de la préparation estivale, rompant ainsi la dynamique collective au sein de l’effectif.

Cette mise à l’écart sportive s’accompagne d’un arbitrage assumé par les Spurs en faveur d’éléments indisponibles. La direction de Tottenham a en effet préféré inscrire sur sa liste de Premier League des joueurs blessés de longue date, accordant notamment sa confiance médicale au meneur offensif Xavi Simons et au jeune ailier Wilson Odobert.

Cette éviction survient après l’échec de son départ vers Everton durant les derniers instants du marché anglais. Le retour de l’international auriverde chez les Toffees a capoté suite au refus de Richarlison d’accepter les conditions personnelles négociées, une transaction également freinée par l’impact du transfert concomitant d’Iliman Ndiaye vers Manchester City.

Une porte de sortie vers la Süper Lig turque

Désormais sans perspective de jeu à Londres, le joueur tente d’activer une issue favorable vers le championnat de Turquie. Le club de Trabzonspor négocie pour finaliser l’arrivée de l’attaquant brésilien avant la fermeture officielle de la fenêtre locale des transferts, après avoir établi un terrain d’entente contractuel avec l’intéressé.