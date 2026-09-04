Star Academy : Michaël Goldman cède la direction, un successeur déjà désigné

Le poste de directeur du télé-crochet change de titulaire avant le lancement de la quatorzième saison. Nikos Aliagas a confirmé que le nom de la personnalité choisie est désormais arrêté.

Michaël Goldman quitte définitivement son rôle de directeur de la Star Academy avant le coup d’envoi de la 14e saison du programme. Le producteur occupait cette fonction centrale depuis la relance réussie du format télévisé en 2022, cumulant ainsi quatre saisons consécutives passées à la tête de la célèbre académie musicale.

La relève administrative et artistique est d’ores et déjà arrêtée dans les bureaux de la production. Interrogé par le journaliste David Barbet pour l’émission Censuré, l’animateur historique Nikos Aliagas a confirmé connaître l’identité du prochain directeur de la Star Academy, assurant que le choix final est désormais validé pour la suite du télé-crochet.

Sans dévoiler publiquement le patronyme de son futur partenaire à l’antenne, le présentateur a exposé les traits majeurs de son profil. Nikos Aliagas a précisé qu’il s’agissait d’un homme très investi dans l’univers musical, connaissant bien les rouages du télé-crochet ainsi que l’animateur lui-même, garantissant une solide complicité professionnelle.

Cette perspective écarte l’hypothèse d’une arrivée de Laurent Ruquier, un temps évoquée dans les médias. L’homme de télévision avait en effet publiquement manifesté son enthousiasme pour assumer un jour cette fonction au micro de David Barbet, avant de tempérer son propos en raison de nombreux engagements théâtraux incompatibles avec un tel agenda.

Une refonte globale de l’équipe pédagogique

Ce renouvellement stratégique s’inscrit au sein d’un remaniement plus large de l’équipe pédagogique du château de Dammarie-les-Lys. La nouvelle promotion découvrira une organisation profondément transformée, marquée par les départs actés de figures de référence auprès des élèves, à l’image des répétitrices et accompagnatrices Marlène Schaff et Lucie Bernardoni.