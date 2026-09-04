Marie Portolano dresse le bilan sans fard de sa première saison à La Maison des Maternelles

Invitée de Buzz TV, Marie Portolano est revenue sur une première année contrastée à la tête du célèbre magazine parental, entre baisse d'audience télévisée et succès numérique.

L’animatrice de télévision Marie Portolano a livré une analyse détaillée de sa première saison passée à la tête de l’émission emblématique « La Maison des Maternelles ». Présente sur le plateau de l’émission « Buzz TV », diffusée par TV Magazine et Le Figaro au début du mois de septembre 2026, la journaliste est revenue en toute transparence sur cette étape charnière de sa carrière audiovisuelle.

Sans dissimuler les moments de doute face aux téléspectateurs, la présentatrice a évoqué sans détour les obstacles survenus tout au long de l’année. « C’était la meilleure année de ma vie mais c’était aussi difficile parce que j’arrive sur un programme qui cartonne et je coule le programme », a-t-elle déclaré avec franchise pour résumer la pression inhérente à la reprise d’une émission historique.

Pour justifier ce repli de l’audience linéaire à la télévision, Marie Portolano a pointé du doigt les choix de programmation décidés par les dirigeants du groupe audiovisuel. L’animatrice a souligné que son arrivée s’est accompagnée d’une double bascule, combinant un changement de chaîne de diffusion et une modification de la case horaire habituelle, deux facteurs ayant perturbé les habitudes du public historique.

En réponse à ces difficultés sur l’antenne traditionnelle, la présentatrice a tenu à valoriser la très forte dynamique observée sur les canaux numériques. « La Maison des Maternelles » a en effet enregistré une percée notable sur les réseaux sociaux et les différentes plateformes en ligne, affichant un gain net de 350 000 nouveaux abonnés en l’espace d’une seule saison.

Une saison supplémentaire confirmée

Malgré les turbulences observées sur les audiences télévisées, l’équipe de production a choisi de renouveler sa confiance envers Marie Portolano. Celle qui avait pris la suite d’Agathe Lecaron pour incarner le magazine parental est ainsi officiellement reconduite à son poste pour une saison supplémentaire, avec l’objectif de consolider la présence de la marque sur tous les supports.