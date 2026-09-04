Le quartier général du renseignement intérieur ukrainien a été percuté en plein cœur de la capitale par un appareil téléguidé visant son dirigeant.

Un drone kamikaze russe s’est abattu vendredi 4 septembre 2026 sur le siège central du Service de sécurité ukrainien (SBU), situé à quelques pas de la cathédrale historique Sainte-Sophie, dans le centre de Kiev. Cette frappe aérienne a directement touché l’un des bâtiments les plus stratégiques et surveillés du gouvernement ukrainien, projetant d’épaisses fumées dans le ciel de la capitale.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait savoir que l’appareil sans pilote ciblait très précisément le bureau du directeur du SBU, Oleksandre Poklad. Absent de sa pièce de travail au moment précis de l’impact, le haut responsable sécuritaire a échappé au projectile et est ressorti indemne de cette attaque d’une rare précision.

La détonation survenue au cœur de la métropole a fait plusieurs blessés et causé de nombreuses dégradations dans le périmètre immédiat. Dépêchés sur place, les services d’urgence ont immédiatement pris en charge les victimes et maîtrisé les départs de feu, tandis que les forces de l’ordre instauraient un strict bouclage de toutes les rues adjacentes au complexe sécuritaire.

En réponse à cette attaque frontale contre le quartier général de ses services de renseignement intérieur, Volodymyr Zelensky a formellement mandaté le SBU ainsi que l’ensemble des forces armées pour préparer une riposte « appropriée, tangible » et menée en miroir contre des cibles adverses. Le président a affirmé sa volonté d’infliger un coût opérationnel direct à l’agresseur.

Une volonté de saboter les démarches de paix

Sur le plan diplomatique, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andriï Sybiga, a dénoncé avec fermeté cet assaut en le qualifiant de « grave escalade ». Selon le chef de la diplomatie ukrainienne, cette opération militaire en plein cœur de Kiev a été sciemment orchestrée pour saper et faire dérailler les tentatives et démarches diplomatiques visant à parvenir à un règlement pacifique du conflit.