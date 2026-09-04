Mort de l’acteur Husky Kihal, figure d’« Astrid et Raphaëlle » et second rôle marquant des écrans français

Le comédien Husky Kihal est mort à 64 ans à son domicile, laissant le monde de la fiction télévisuelle et du cinéma sous le choc.

Le comédien français Husky Kihal est décédé à l’âge de 64 ans, a annoncé son agente Sophie Lemaitre le vendredi 4 septembre 2026. La disparition soudaine de cet acteur apprécié du public plonge le milieu artistique dans le deuil, après plusieurs décennies passées à prêter ses traits à des personnages marquants tant sur le petit que sur le grand écran.

L’acteur a été retrouvé sans vie à son domicile et les causes exactes de sa mort demeurent pour l’heure inconnues. Aucune explication officielle sur les circonstances de ce drame n’a été communiquée au moment de l’annonce, laissant ses proches et ses admirateurs dans l’attente de précisions supplémentaires.

Husky Kihal incarnait depuis 2019 le médecin légiste Henri Fournier dans la série policière à succès de France 2 « Astrid et Raphaëlle ». Au fil des saisons et des enquêtes, il était devenu l’un des piliers du feuilleton, apportant une sensibilité particulière et une rigueur appréciée à ce rôle scientifique qui assistait régulièrement les héroïnes.

Ses partenaires de tournage, notamment Sara Mortensen et Lola Dewaere, lui ont rendu des hommages émus sur les réseaux sociaux dès l’annonce du décès. Les deux comédiennes principales ont tenu à saluer avec émotion la mémoire d’un partenaire de travail attentionné et d’un complice de plateau précieux dont la présence manquera profondément aux futures sessions de tournage.

Une carrière riche entre cinéma et télévision

Second rôle récurrent du cinéma et de la télévision française, il était également apparu dans des films comme « Hors normes » ou « Les Tuche 4 », ainsi que dans des séries télévisées emblématiques telles que « HPI » et « Plus belle la vie ». Husky Kihal laisse derrière lui une riche filmographie marquée par des apparitions régulières au sein des plus grands succès populaires français.